Tödlicher Raketentest in Russland gibt Rätsel auf

Die fünf Männer, die bei dem Test am Donnerstag getötet wurden, waren Mitarbeiter der russischen Atombehörde Rosatom. Sie hatten als Wissenschaftler im Atomforschungszentrum in Sarow gearbeitet. In Sarow, 450 Kilometer östlich von Moskau, war in den Vierzigerjahren die erste Atombombe der Sowjetunion entwickelt worden. Am Montag gab es dort eine Gedenkfeier für die fünf Getöteten, die Rosatom-Chef Alexej Lichatschow den «Stolz des Landes» und den «Stolz des Atom-Sektors» nannte. Am besten könne man ihrer gedenken, sagte er, indem «die Arbeit an den neuen Waffenmodellen weitergeführt wird».

Suche nach Vermissten

Rosatom hatte ihren Tod erst am Samstag nach dem Unfall bestätigt. Sie hätten auf einer Plattform gearbeitet, die im Meer schwamm, hiess es. Dort habe sich der Brennstoff für die Rakete entzündet, nachdem der Test bereits vorbei gewesen sei. Durch die Explosion seien mehrere Mitarbeiter ins Meer geschleudert worden. Man sei nicht vorher an die Öffentlichkeit gegangen, weil man bis dahin noch gehofft habe, die Männer lebend aus dem Wasser zu ziehen. Doch kann die Suche nach ihnen wirklich zwei Tage gedauert haben?

Die Rosatom-Erklärung erscheint als genauso unstimmig wie die des Forschungszentrums in Sarow, es arbeite lediglich an einer Art Atombatterie. Solche Batterien geben zwar über lange Zeit Energie ab, jedoch nur in kleinen Mengen. Wjatscheslaw Solowjow, der wissenschaftliche Leiter des Zentrums, verglich in einem TV-Interview am Sonntag die Forschung daran indirekt mit dem Nasa-Projekt Kilopower. Dabei handelt es sich um einen kleinen nuklearen Reaktor, der für die Raumfahrt genutzt wird, Experten zufolge aber nicht stark genug wäre für den Antrieb eines Marschflugkörpers wie Skyfall.

Der Test in Njonoksa gibt daher weiterhin Rätsel auf, immer wieder sickern neue Informationen durch und werden andere widerlegt. Beispielsweise wurde nun bekannt, dass die Ärzte, die den Verletzten auf dem Njonoksa-Testgelände geholfen haben, zur Untersuchung in ein Moskauer Krankenhaus gebracht wurden. Sie hätten eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass.

«Einzigartige» russische Technologie

Der Kreml hat sich bisher darauf beschränkt, auf den Tweet von Donald Trump zu reagieren. Die russische Technologie liege weit vor dem, was andere Länder erreicht hätten, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow am Dienstag, sie sei «einzigartig». Ob es aber auch die neue Superwaffe war, deren Test am Donnerstag missglückte, kommentierte er nicht.