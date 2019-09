Um 4.40 Uhr dröhnen die Sirenen

«Ich verneige mich vor den Opfern»

Die Spur der Barbarei lasse keinen Deutschen unberührt, «auch diejenigen nicht, die die Erinnerung zurückweisen, die vor der Schmach fliehen in Ablehnung und Aggression». Wer erkläre, die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten über Europa sei eine Marginalie der deutschen Geschichte, «der richte sich selbst», so Steinmeier offenkundig in Anspielung auf AfD-Parteichef Alexander Gauland, der statt Marginalie das Wort Vogelschiss benutzt hatte.

Man nehme «die Verantwortung an, die unsere Geschichte uns aufgibt». Auf die Forderung Polens nach Reparationsleistungen geht Steinmeier nicht ein. Präsident Duda hatte sie erst am Samstag nochmal bekräftigt, sogar eine konkrete Summe angekündigt, die Polen fordern wolle. In Wielun hatte aber auch er das Thema weggelassen. Mit Blick auf Steinmeiers Besuch sprach er sogar von «moralischer Wiedergutmachung».

Und dann ist da noch die besondere Geste Steinmeiers. Der Bundespräsident sagt drei Sätze auf Polnisch: «Ich verneige mich vor den Opfern des Überfalls auf Wielun. Ich verneige mich vor den Opfern der deutschen Gewaltherrschaft. Ich bitte um Vergebung.» I prosze o przebaczenie, lautet der dritte Satz. Die Zuhörer antworten Steinmeier mit freundlichem Applaus.