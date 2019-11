Mit Teheran nicht einfach weitermachen

So müsse sich das Leben in Nordkorea anfühlen, schreibt ein perplexer Internetnutzer aus dem Iran. Dem Sicherheitsapparat des Regimes ist es gelungen, die Verbindungen aus dem Land zur Aussenwelt fünf Tage lang weitgehend zu kappen – schon das ist erstaunlich genug. Auch eine Woche nach dem Ausbruch der Proteste, die sich zunächst gegen die Erhöhung der Benzinpreise richteten, hat die Welt kein klares Bild davon, was sich in den vergangenen Tagen in der Islamischen Republik zugetragen hat. Vor allem aus der Provinz gibt es nur wenige verlässliche Informationen. Zu befürchten ist indes, dass das Ausmass der Repression weit grösser ist als bislang bekannt – auch die Zahl der Toten, Verletzten und Verhafteten.