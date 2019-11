«Die Polizeigewalt stösst auf immer mehr Widerstand»

Joshua Wong gilt als das Gesicht des Konflikts in Hongkong. Er war erst 14 Jahre alt, als er 2011 erstmals gegen die Regierung aufbegehrte – mit Flugblättern gegen «Gehirnwäsche» im Schulunterricht. Ein Jahr später folgten an die 120'000 Menschen seinem Aufruf, auf die Strasse zu gehen. 2014 gehörte er zu den führenden Köpfen, als die «Regenschirmbewegung» die Hongkonger Innenstadt besetzte. Wegen seines Engagements sass Wong, inzwischen 23 Jahre alt, dreimal im Gefängnis – zuletzt vor mehr als fünf Monaten, als die Proteste wieder aufflammten. Während ausländische Politiker Wong als Wortführer der Demonstranten empfangen, ist seine Rolle in Hongkong selbst nicht unumstritten.