Geldgeber sagen über 7 Milliarden Dollar für Flüchtlinge zu

Am ersten globalen UNO-Flüchtlingsforum in Genf kamen Zusagen von 7,7 Milliarden Dollar für die Verbesserung der Situation von Migranten zusammen. Das Forum ging am Mittwochabend zu Ende.

Insgesamt gingen 770 Verpflichtungen von Seiten der Teilnehmenden ein, dies ein Jahr, nachdem in New York der umstrittene Migrationspakt lanciert wurde. Die Gelder sollen in Projekte fliessen, die die Aufnahme, Arbeitsintegration, Ausbildung, Empfangseinrichtungen und Infrastrukturen für migrierende Menschen verbessern. «Wir sehen hier einen fundamentalen Wandel hin zu einer langfristigen Perspektive, die über reinen humanitären Beistand hinausgeht», würdigte Filippo Grandi, UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge, das Ergebnis des zweitägigen Treffens.