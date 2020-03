Frauen auf der ganzen Welt fordern mehr Rechte

In Kirgistan wurden dutzende Frauen bei einem Protestmarsch festgenommen. Uno-Generalsekretär António Guterres beklagte eine «gewaltige Ungleichheit der Geschlechter in Politik und Wirtschaft».

Im ultrakonservativen Pakistan gab es in mehreren Städten Kundgebungen zum Internationalen Frauentag - und auch Gegendemonstrationen. In der Hauptstadt Islamabad forderten rund tausend Frauen und auch einige Männer gleiche Rechte für die Geschlechter. «Frauen in Pakistan werden als Eigentum ihres Mannes angesehen», kritisierte Teilnehmerin Tahira Maryum. «Es ist nichts Anstössiges daran, seine Rechte einzufordern.»

Die Demonstrantinnen wurden nur durch eine Polizeikette von der Gegenkundgebung getrennt. Bei dieser hielten in Burka gekleidete Frauen Schilder wie «Anti-Feminist» und «Unser Körper, Allahs Wille» in die Höhe. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah, wie Männer mit Steinen und Stöcken auf die Frauentags-Demonstrantinnen warfen.

Frauen in Kirgistan festgenommen

Zu Ausschreitungen kam es auch bei einer Demonstration gegen Gewalt gegen Frauen in Kirgistan. Maskierte Männer mit traditionellen Kopfbedeckungen attackierten die Teilnehmerinnen in Bishkek, bewarfen sie mit Eiern und entrissen ihnen die Plakate. Die Polizei nahm mehrere dutzend Frauen fest.

In Europa war die Beteiligung an Demonstrationen vielerorts geringer als in den Vorjahren. Viele Frauenrechtsgruppen organisierten unter den Hashtags #FemaleStrike und #38InternationalWomensDay Internet-Kampagnen statt Strassenmärsche.

In mehreren Schweizer Städten nutzten Frauen den internationalen Frauentag, um mehr Gleichstellung und weniger Diskriminierung zu fordern. Der übliche Grossaufmarsch von Frauen war angesichts der vom Bund und den Kantonen erlassenen Verbotes von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen wegen des Coronavirus nicht zu erwarten. Stattdessen versammelten sich Frauen zu kleineren Demonstrationen und Aktionen an verschiedenen Orten.