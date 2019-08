Bolsonaros Macht über das Feuer

In Brasilien wurde dessen Vorstoss mit Unmut aufgenommen. Es entspreche einer «kolonialen Mentalität», twitterte Bolsonaro, dass Macron die Probleme im Amazonas diskutieren wolle, ohne Länder aus der Region einzuladen. Macron wolle politisches Kapital aus einer «internen Angelegenheit Brasiliens und der anderen Amazonasstaaten» schlagen.

Damit trifft er einen Nerv bei vielen Brasilianern. Sie sehen Amazonien, das zur Hälfte auf brasilianischem Gebiet liegt, als einen nationalen Schatz, den es zwar durchaus zu schützen gilt, dessen Ausbeutung ihnen aber auch zusteht. Für Bolsonaro ist die Erschliessung des Gebiets ein Kernpunkt seiner Politik. An die Macht kam er 2018 auch durch die Unterstützung der Agrarindustrie. Zum Dank gab Bolsonaro nach Amtsantritt riesige Flächen zur Abholzung frei, schwächte die Umweltschutzbehörde mit Budgetkürzungen und stellte einen Minister an ihre Spitze, der öffentlich die «hart arbeitenden» Holzfäller lobt.

Viele in Brasilien empfinden die Kritik als einseitig

Wenn Frankreich sich zu Kritik aufschwingt, ruft das unschöne Erinnerungen hervor an Zeiten, als vor allem Europa über die Belange in Lateinamerika bestimmte - und den Kontinent ausbeutete. Es ist ein alter Albtraum der Brasilianer, dass fremde Kräfte sich des Amazonas bemächtigen. Schon die Militärdiktatur schürte diese Ängste.

Auch die Tatsache, dass sich die Kritik bisher fast nur gegen Brasilien richtet, empfinden viele als ungerecht. Ganz Lateinamerika ist reich an Bodenschätzen, Öl, Gas, Mineralien und Erzen, Kupfer, Blei, Zink, Lithium. Diesen Reichtum wollen auch Länder wie Chile, Argentinien oder Bolivien nutzen. Sie bauen Kraftwerke, Minen, Dämme, Strassen und Stauseen - Megaprojekte, die sich immer tiefer in die Natur fressen. Gleichzeitig nimmt der weltweite Hunger nach Rohstoffen zu, vor allem in China. Landwirtschaftliche Produktion von Soja, Palmöl oder Rindfleisch führt zu enormem Flächenfrass.

Und das Interesse an Lateinamerikas Reichtümern wächst. Vor wenigen Wochen haben sich die EU und die Staaten des Mercosur, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay, auf das grösste Freihandelsabkommen der Welt geeinigt. Deutsche Autobauer feierten den Deal, weil sie sich über neue Absatzmärkte in vorher schwer zugänglichen Ländern freuten. Im Gegenzug werden die Zollschranken für Rindfleisch aus Ländern wie Argentinien oder Brasilien gesenkt. «Cars for Cows» wurde das Abkommen deswegen genannt, an dem sich nun auch die Schweiz beteiligt. Autos für Kühe, und die weiden eben im Zweifelsfall auf Land, das einmal Regenwald war.