Zweitausend Jahre Einsamkeit

Ein Abstand von 400 Metern zum Strand erschien der Polizeipatrouille sicher genug, ihr Boot schaukelte auf dem Meer, und die Fahnder starrten durch ihre Ferngläser hinüber zum Strand von North Sentinel Island. Dort sahen sie nackte Männer auf- und ablaufen, mit Pfeil, Bogen und Speeren bewaffnet. Die Insulaner liessen das Boot auf dem Meer nicht aus den Augen.

Die Polizeipatrouille suchte nach der Leiche des US-Amerikaners John Allen Chau. Der 27-Jährige war Mitte November aufgebrochen, um das isolierte Volk der Sentinelesen im Indischen Ozean mit der Bibel zu beglücken, aller Wahrscheinlichkeit nach haben ihn die Bewohner bei diesem Versuch getötet.

Die Einsatzkräfte um Polizeichef Dependra Pathak wissen zwar aus Erzählungen inhaftierter Fischer, wo sich die Leiche des Mannes vermutlich befindet. Chau hatte Männer von einer anderen Insel dafür bezahlt, dass sie ihn an der Küstenwache vorbeischmuggelten. Besuche auf North Sentinel Island, einer Insel der zur Indien gehörenden Andamanen-Gruppe, sind strikt verboten. Die Leiche zu bergen, ist riskant, nicht nur für die Polizisten, sondern vor allem für die Insulaner, die keinerlei Immunabwehr gegen eingeschleppte Krankheiten haben.

Tödliche Begegnungen

«Das ist der seltsamste Fall, der mir als Polizist jemals untergekommen ist», sagt Dependra Pathak. Er hat weitere Versuche, die Leiche zu bergen, vorerst ausgesetzt – aus gutem Grund: «Wären wir näher herangegangen, hätten sie uns angegriffen», berichtet Pathak vom letzten Versuch. Bevor die Polizei weitere Schritte unternehmen könne, müsse sie den Rat von Anthropologen einholen und frühere Fälle studieren, bei denen die Sentinelesen Kontakt zur Aussenwelt hatten.

Häufig kam das in der jüngeren Geschichte nicht vor. Der indische Staat schottet die Insel seit 1996 konsequent ab, um die Jäger und Sammler vor schädlichen Einwirkungen von aussen zu schützen. Für die indigenen Völker der Andamanen hatte die Kolonisation durch die Briten und der spätere Zuzug weiterer Siedler verheerende Folgen, sie verloren grosse Teile ihres Landes, ihren sozialen Zusammenhalt und starben an eingeschleppten Krankheiten. Nur die Sentinelesen blieben bis heute völlig abgeschottet.

Über kaum ein Volk auf der Welt ist so wenig bekannt. Genetische Studien weisen darauf hin, dass die Sentinelesen ursprünglich aus Afrika stammen. Wie lange sie schon im Indischen Ozean leben, weiss man nicht. Archäologen haben Holzkohle und Asche alter Feuerstellen datiert, damit ist bewiesen, dass sie die Inseln seit mindestens 2000 Jahren bevölkern.

Der Fall des Amerikaners, der vermutlich mit Pfeilen erschossen wurde, ist nicht die erste tödliche Begegnung zwischen Insulanern und Eindringlingen. 2006 töteten die Sentinelesen zwei Inder, die in der Nähe illegal fischten. Es hiess in manchen Berichten, dass die Insulaner die Toten später an zwei Bambuspflöcke banden, zur See gewandt, als Warnung für alle, die es künftig versuchen sollten.

Die britische Anthropologin Sophie Grig glaubt allerdings, dass diese Geschichte nicht stimmt. Sie hat damals selbst Erkundigungen über den Vorfall angestellt und hörte nichts von Pfählen, an denen Tote hingen. «Es gehen viele seltsame Geschichten auf den Andamanen um», sagt die Forscherin. Vieles sei Unfug. Auch der indische Anthropologe Triloknath Pandit warnt davor, aus Gerüchten über die Insulaner falsche Schlüsse zu ziehen: «Die Sentinelesen sind ein friedliebendes Volk.»

Ein Pfeil trifft die Bibel

Kein Forscher dürfte mehr über sie wissen als Pandit. Jahrzehntelang arbeitete er für das indische Ministry for Tribal Affairs und hatte selbst mehrere Kontaktversuche unternommen – bevor der Staat entschied, man müsse die Sentinelesen abschotten. Versuche der Kontaktaufnahme sieht Pandit heute kritisch. «Wir sind die Aggressoren. Wir sind diejenigen, die in ihr Gebiet eindringen.»

Und James Allen Chau? In seinen Aufzeichnungen, die der Amerikaner bei jenen Fischern zurückgelassen hatte, die ihn in die Nähe der Insel brachten, erzählt er von der ersten Begegnung am 15. November. An jenem Morgen hatte er versucht, mit einem Kajak am Strand zu landen. «Ich brüllte: Mein Name ist John. Ich liebe euch, und Jesus liebt euch auch.» Die Sentinelesen antworteten mit einem Pfeil, der sich durch seine Bibel bohrte. Chau paddelte daraufhin zu den Fischern zurück, die in sicherer Entfernung warteten; doch nur, um es am nächsten Tag noch mal zu versuchen. Den zweiten Trip hat Chau nicht überlebt.

Anthropologe Pandit kommentierte den Fall so: «Ich bin sehr traurig über den Tod des jungen Mannes. Aber er machte einen Fehler. Er hatte genügend Chancen, sich zu retten. Er blieb beharrlich und bezahlte mit seinem Leben.» Der Rat des Forschers ist eindeutig: «Wir sollten uns nicht beeilen, mit den Sentinelesen Kontakt aufzunehmen. Lasst sie einfach allein.»

Nur ein freundliches Treffen

Gut möglich, dass im kollektiven Gedächtnis des kleinen Volkes traumatische Begegnungen aus der Vergangenheit verankert sind. Erste Berichte über Kontakte mit der Aussenwelt sind in kolonialen Quellen des späten 19. Jahrhunderts überliefert. Damals war der britische Marine­offizier Maurice Vidal Portman ausgezogen, um die Insel zu erkunden. Er landete mehrfach auf North Sentinel Island, doch die Einheimischen versteckten sich in grosser Angst.

Es gelang den Briten nur zweimal, kleinen Gruppen nahe zu kommen, 1880 liess Portman zwei Erwachsene und vier Kinder verschleppen. Der Offizier sprach immer wieder davon, dass man widerspenstige Wilde «zähmen» müsse, er glaubte, dass er ihr Vertrauen gewinnen könne, indem er sie in sein Haus brachte und sie mit Geschenken lockte. Doch es dauerte nicht lange, da waren die Erwachsenen der Gruppe an Krankheiten gestorben. Daraufhin beschloss Portman, die Kinder mit einigen Gaben zurück auf die Insel zu bringen. Über ihr weiteres Schicksal ist nichts bekannt.

«Wir sollten uns nicht beeilen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Lasst sie einfach sein.»



Triloknath Pandit,

Anthropologe

Was erzählten sie von ihrer Verschleppung? Starben auch sie an Keimen, gegen die sie keine Abwehrkräfte besassen? Die Vermutung liegt nahe, dass die Verschleppung das Abwehrverhalten der Sentinelesen nur weiter verstärkte. Auch spätere Versuche der Inder brachten kaum Annäherung, obwohl sie weitaus behutsamer vorgingen als die Briten. Sie zogen sich stets zurück, sobald Gewalt drohte.

Nur ein einziges Mal kam es zu einer halbwegs freundlichen Begegnung, bei der die Inder Kokosnüsse im brusthohen Wasser übergaben. Nie gelang es den Forschern, an Land zu gehen.

(Redaktion Tamedia)