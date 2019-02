Spitzendiplomat eröffnet Konferenz im EU-Pulli

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat zum Auftakt des zweiten Tags der Münchner Sicherheitskonferenz eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika gefordert.

Probleme wie Terrorismus, Migration, Klimawandel, Unterentwicklung und Armut beträfen beide Kontinente gleichermassen und könnten nur gemeinsam gelöst werden, sagte Sisi. «Das verlangt Zusammenarbeit von uns», mahnte er. Auf dem Weg zur Zusammenarbeit müssten sich Europa und Afrika «mehr Mühe» geben.

Sisi ist seit einigen Tagen auch Präsident der Afrikanischen Union. Seine Rede in München bildete den Auftakt für den zweiten Tag der Sicherheitskonferenz. Ausserdem werden US-Vizepräsident Mike Pence, das chinesische Politbüro-Mitglied Yang Jiechi und Russlands Aussenminister Sergej Lawrow auf dem Podium erwartet. Für die Schweiz nimmt Verteidigungsministerin Viola Amherd an der Konferenz teil.

Merkel will Chinas Hilfe bei der Abrüstung

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Samstagmorgen China zur Mitwirkung bei den internationalen Bemühungen zur Abrüstung aufgefordert. Das Thema Abrüstung gehe nach der Kündigung des INF-Abrüstungsvertrags nicht nur die bisherigen Vertragsmächte Russland und die USA an, «sondern auch China», sagte sie. Über einen Beitrag der Volksrepublik bei den weiteren Abrüstungsbemühungen würde sie sich «freuen».

«Die Antwort kann jetzt nicht in blindem Aufrüsten liegen», sagte die Bundeskanzlerin weiter. «Abrüstung ist etwas, was uns alle umtreibt und wo wir uns natürlich auch freuen würden, wenn nicht nur zwischen den Vereinigten Staaten, Europa und Russland solche Verhandlungen geführt werden, sondern auch mit China.» Sie wisse allerdings, dass «es da viele Vorbehalte gibt».

Merkel verwies darauf, dass der INF-Vertrag ursprünglich für die Sicherheit Europas abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag werde nun «von den Vereinigten Staaten und Russland gekündigt – und wir sitzen da». Anfang des Monats waren zunächst die USA und dann auch Russland aus dem INF-Abrüstungsvertrag ausgestiegen.

Das Abkommen verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können. Die USA und die Nato werfen Russland vor, mit seinem Marschflugkörper 9M729 gegen das Abkommen zu verstossen. Moskau bestreitet dies.

Beziehungen sind «ziemlich kaputt»

Eröffnet wurde das Treffen von Wolfgang Ischinger in einem Kapuzenpulli im EU-Design. Der 72-jährige frühere Spitzendiplomat will Europa in diesem Jahr zu einem Topthema der Konferenz mit mehr als 600 Teilnehmern machen. «Europa muss für sich selbst sprechen und handeln.» Das System internationaler Beziehungen sei «ziemlich kaputt». Die einzige Zukunftshoffnung sei, Europa zu einem global handlungsfähigeren Akteur zu machen, sagte er.

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik. Unter den rund 600 Konferenzteilnehmern sind etwa drei Dutzend Staats- und Regierungschefs und etwa hundert Minister.

Auf der Liste der Themen des dreitägigen Treffens im Hotel Bayerischer Hof stehen die Zukunft Europas, das transatlantische Verhältnis und der Streit über die Nato-Verteidigungsausgaben sowie das Ende des INF-Abrüstungsvertrags mit Russland, aber auch das Verhältnis zur neuen Weltmacht China sowie die Konflikte in Nahost, mit dem Iran und in Afghanistan.

