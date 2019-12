So umgehen Russlands Journalisten die Verfolgung

Sie arbeiten hinter einer dünnen Holzwand. Um etwas Ruhe zu haben in diesem Grossraumbüro. Co-Working in Moskau sieht aus wie überall: Sitzinseln, Caffè-Latte-Ecke und in der Mitte ein Pingpongtisch. Hinter der Wand haben sich die Korrespondenten von «Meduza» in einen fensterlosen Raum geflüchtet. Die russische Internetzeitung hat ihren Sitz eigentlich in Lettland, sicherheitshalber. Die Moskauer Mitarbeiter trafen sich manchmal versteckt in der Wohnung eines Freundes. Doch die hat der russische ­Geheimdienst im Sommer gefilzt. Kurz zuvor hatte die Polizei den «Meduza»-Reporter Iwan ­Golunow festgenommen.