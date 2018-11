Merkel mit grosser Verspätung in Buenos Aires eingetroffen

Der Flughafen Buenos Aires Ezeiza zeigte den Linienflug der Kanzlerin auf seiner Internetseite als gelandet an. Merkel musste wegen einer Panne ihres Regierungsflugzeugs mit der Linienmaschine zu dem Gipfel in der argentinischen Hauptstadt anreisen.

Merkel verpasste wegen ihrer verspäteten Ankunft die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der grossen Industrie- und Schwellenländer am ersten Gipfeltag weitgehend. In der Runde vertreten wurde sie durch ihren Wirtschaftsberater und Chefunterhändler Lars-Hendrik Röller.

Auch ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump musste wegen der Flugzeug-Panne verschoben werden. Das Gespräch will Merkel am Samstag nachholen. Die Kanzlerin will sich am zweiten Gipfeltag zudem vor Beginn der Arbeitssitzungen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen. Dabei dürfte die Ukraine-Krise im Mittelpunkt stehen.

Putin will Hilfe der Brics-Staaten für Wiederaufbau in Syrien

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Schwellenländer der Brics-Gruppe zu Wiederaufbauhilfe im kriegszerstörten Syrien aufgerufen. Russland versuche mit seinen Partnern Iran und Türkei rasch eine syrische Verfassungskommission zu bilden für eine politische Lösung.

Das berichtete Putin am Freitag bei einem Treffen dieser Staatengruppe am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. In der Brics-Gruppe arbeiten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammen.

«Ich hoffe, dass die Brics-Staaten sich den humanitären Hilfsprogrammen für dieses Land anschliessen», sagte Putin der Agentur Tass zufolge. Russland geht davon, dass der seit 2011 dauernde Krieg mit bislang mehr als 400'000 Toten bald zu Ende geht. Putin hat auch in Deutschland schon um Hilfe für den Wiederaufbau Syriens gebeten.

Putin forderte mehr internationale Aufmerksamkeit für einen mutmasslichen Chlorgasangriff auf die syrische Stadt Aleppo vom vergangenen Sonntag. Putin schrieb ihn den Kämpfern in der nahen Rebellenhochburg Idlib zu. Dieses himmelschreiende Verbrechen dürfe nicht ungestraft bleiben, sagte er. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge gibt es ungesicherte Hinweise auf einen Angriff. Die Urheberschaft ist aber unklar.

Friedlicher Protest gegen G-20-Gipfel

Mehrere tausend Menschen haben am Freitag in Buenos Aires gegen den G-20-Gipfel protestiert. Die friedliche Kundgebung gegen das Treffen der grossen Industrie- und Schwellenländer wurden von einem starken Sicherheitsaufgebot begleitet. Die Demonstranten liefen die zentrale Avenida des 9. Juli hinunter, die Seitenstrassen waren von der Polizei abgesperrt worden.

Die Proteste richteten sich ausser gegen US-Präsident Donald Trump auch stark gegen den Internationalen Währungsfonds (IWF). Das in einer wirtschaftlichen Krise steckende G20-Gastgeberland ist auf Milliardenkredite des IWF angewiesen, erst vor einem Monat gewährte der Währungsfonds der Regierung in Buenos Aires einen weiteren Kredit in Höhe von 56 Milliarden Dollar.

Aufgrund des G20-Gipfels wurde der Freitag von den argentinischen Behörden kurzerhand zum Feiertag erklärt, die öffentlichen Verkehrsverbindungen ins Zentrum der Millionenmetropole wurden für den Tag eingestellt. In der Stadt waren nur wenige Geschäfte geöffnet, Schulen und Universitäten blieben geschlossen. (nag/sda/afp)