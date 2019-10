Kaiser ruft die Götter an – und eine Bundesrätin ist dabei

Niemand darf Blick auf Throninsignien werfen

Niemand, selbst der Kaiser nicht, darf einen Blick auf die Throninsignien werfen, die sich in Schutzhüllen befinden. Ihr Inhalt ist dazu zu heilig.

Dann wurden die Vorhänge geöffnet und das Kaiserpaar erhob sich. In der Hand hielt der Monarch einen Zeremonialstab. Ein Hofbeamter nahm ihm den Stab ab, und der Oberhofmarschall überreichte dem Kaiser einen Redetext. Naruhito öffnete den Text und verlas seine Rede.

Die japanische Kaiserin Masako im Prunksaal (Matsu-no-Ma). (22. Oktober 2019) Bild: Kazuhiro Nogi/Reuters

Kurz darauf hielt der rechtskonservative Ministerpräsident Shinzo Abe vor dem erhöhten Thron des Kaisers eine kurze Rede. Am Ende liess er den Kaiser mit einem dreimaligen «Banzai» (Zehntausende Jahre) hochleben.

Die Anwesenden stimmten ein. Würdenträger aus mehr als 170 Länder verfolgten die Zeremonie von Räumen und Gängen des Palastes aus auf Bildschirmen. Neben Bundesrätin Amherd waren auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der britische Kronprinz Charles in den Palast in Tokio geladen. Am Ende der Zeremonie wurde der Vorhang des kaiserlichen Throns geschlossen, womit die Zeremonie endete. Später folgen noch Bankette.

«Schöne Harmonie» als Regentschafts-Devise

Bei strömendem Regen hatte der Monarch am Morgen zunächst die Schreine «Kashikodokoro», «Koreiden» und «Shinden» aufgesucht. Bei der religiösen Zeremonie teilte er den Gottheiten mit, dass er am Nachmittag den Würdenträgern aus dem In- und Ausland den Antritt seiner Regentschaft verkünden werde.

Die Regentschaft von Kaiser Naruhito trägt die Devise «Reiwa». Offiziell wird dies mit «schöner Harmonie» übersetzt. Der Kaiser ist laut der pazifistischen Nachkriegsverfassung auf die Rolle als Symbol des Staates beschränkt. Zu politischen Fragen darf er sich nicht äussern.