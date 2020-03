Graue Eminenzen

Das sind Herrscherallüren, aber sie sind keineswegs auf autoritär regierte Scheindemokratien beschränkt. Gegenwärtig werden die dazugehörigen Herren nicht unbedingt liebevoll als alte weisse Männer bezeichnet, aber das Schmähen hilft auch nicht weiter: Sie sind da, und sie gehen nicht weg. Der Papst ist 83, der amerikanische Präsident 73.

Der politische Comedian Trevor Noah fasste den Wettbewerb unter den US-Demokraten um ihren Präsidentschaftskandidaten in dem Satz zusammen, dass die Wähler «darüber entscheiden, ob ihr Mann ein alter Mann oder ein noch älterer Mann» sein solle. Joe Biden ist 77, sein Konkurrent Bernie Sanders 78. So wie es gegenwärtig aussieht, hat der Jüngere gewonnen und kann bei der Präsidentschaftswahl im November gegen einen Mann antreten, der 2017 als bisher Ältester ins Weisse Haus eingezogen ist. Die neueste ist eine ziemlich alte Welt.

Ein sehr krisenfestes Genie

Um seine Jugendlichkeit zu betonen, bezeichnet sich Donald Trump als «very stable genius», als «sehr krisenfestes Genie». Er färbt sich die Haare maiskolbengelb und prahlt mit seinem Erfolg bei den Frauen. Jeder, der sein Grundstudium Psychologie an der Google-und-Wikipedia-Universität absolviert hat, ahnt, dass die fortgesetzten Angriffe auf «Sleepy Joe», auf einen Biden, der sich ständig verhaspelt und angeblich «nicht weiss, wo er ist oder was er tut», Ausdruck der eigenen Angst sind.

Bei einer Ansprache am Lincoln Memorial feierte Donald Trump die Revolutionsarmee, die im 18. Jahrhundert vom späteren ersten Präsidenten George Washington kommandiert wurde, weil es ihr gelungen sei, «die Flughäfen zu erobern». An den Namen seiner Frau erinnert er sich offenbar nicht immer, weiss dafür, dass sie einen Sohn hat, aber nicht ganz so gut, dass er auch seiner ist. Very stable indeed.

Okay, George W. Bush, der dann so begeistert in den Afghanistankrieg zog, hielt die Taliban einst für «irgendeine Band». Ronald Reagan verkündete 1984, mitten im Kalten Krieg, bei einer Mikrofonprobe, die «Bombardierung beginnt in fünf Minuten». Was der damals 73-Jährige vermutlich witzig fand.