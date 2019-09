66 Länder verpflichten sich zu CO2-Neutralität bis 2050

Kurz vor Beginn des Uno-Klimagipfels in New York haben sich 66 Länder verpflichtet, bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Auch 10 Regionen, 102 Städte und 93 Unternehmen schlossen sich der Selbstverpflichtung an.

Das teilte das Büro von Uno-Generalsekretär António Guterres am Montag mit. Bei dem CO2-Ziel für den Klimaschutz geht es darum, nicht mehr Kohlendioxid auszustossen als gleichzeitig abgebaut oder gespeichert werden kann.

Grosse Kapitalanleger wollen Billionen klimafreundlich anlegen

Im Kampf gegen die globale Erwärmung will eine internationale Initiative grosser Versicherungen und Pensionsfonds bis 2050 mehr als zwei Billionen Euro klimaneutral anlegen. Das gab die «Net Zero Asset Owner Alliance» am Montag beim Klimagipfel bekannt. Initiator ist die Allianz, Europas grösster Versicherer.