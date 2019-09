Ziemlich beste Erzfeinde

Teheran wiederum ist bis heute überzeugt, dass die Regierung Carter den irakischen Diktator Saddam Hussein 1980 zum Eroberungskrieg gegen den Iran ermutigte. Sechs Jahre später kostete die Iran/Contra-Affäre Ronald Reagan fast die Präsidentschaft. Um US-Geiseln im Gewahrsam von Teherans Alliierten im Libanon freizubekommen, lieferte Washington mithilfe Israels insgeheim Raketen an die Ayatollahs – und finanzierte mit dem Erlös die nicaraguanischen Contras.

Iranische «Mauer des Misstrauens»

Mittendrin reiste Reagans Sicherheitsberater Robert McFarlane 1986 in geheimer Mission mit einem irischen Pass nach Teheran, als Geschenke brachte er eine Bibel mit einer Widmung Reagans sowie einen Kuchen in Form eines Schlüssels mit. Das Backwerk sollte die «neue» Beziehung zwischen den verfeindeten Nationen symbolisieren. McFarlanes Reise wurde publik, der Skandal war perfekt.

Seitdem versucht Washington, die vertrackte Beziehung je nach der politischen Grosswetterlage zu entspannen oder zu verschärfen. Werden in Teheran sogenannte Reformer gesichtet, bemüht man sich um eine Verbesserung. Er wolle die «Mauer des Misstrauens» abreissen, stellte etwa der dem Reformlager zugeordnete Präsident Mohammed Khatami der Regierung Clinton 1997 in Aussicht.

Daraus wurde nichts. Ebenfalls nichts wurde aus dem Versuch Barack Obamas, das Verhältnis mit dem Erzfeind zu entkrampfen. Zwar sandte Obama ein Video mit blumigen Worten («wahre Grösse des iranischen Volkes») 2009 zum Neujahrsfest nach Teheran, allein es rührte sich nicht viel. Die «Mauer des Misstrauens» stand weiterhin, erst 2015 wurde sie dank Obamas Atomdeal mit Teheran ein wenig porös.

Bushs Geschenk an die Ayatollahs

Zwei Jahre später aber stand sie wieder, nachdem Donald Trump das Atomabkommen seines Vorgängers gekippt und damit sämtliche iranische Vorurteile über Washington bestätigt hatte: Dass die Weltmacht nämlich unzuverlässig sei und sich keinen Deut um verbindliche Abmachungen scherte, wenn sie sich davon politische Vorteile versprach.

Dabei hatte Präsident George W. Bush 2003 den Ayatollahs das wohl grösste Geschenk seit dem Sturz des Schahs gemacht, als er Saddam Hussein abräumen liess und der Irak zu einem iranischen Satelliten wurde. Geht es nach Emmanuel Macron, soll die Beziehung zwischen Washington und Teheran durch eine Begegnung Präsident Trumps mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani am Rande der am Dienstag beginnenden UN-Vollversammlung in New York endlich verbessert werden.

Darauf zu wetten aber, ist riskant. Statt eines klärenden Gesprächs mit anschliessendem Rapprochement könnten bald wieder die Fetzen fliegen. Wie in jeder kaputten Beziehung.