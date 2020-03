US-Armee greift Taliban trotz Abkommen an

Die Taliban-Kämpfer hätten einen Kontrollposten der afghanischen Sicherheitskräfte attackiert, teilte der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Sonny Leggett, am Mittwoch per Twitter mit. «Dies war ein Verteidigungsschlag, um den Angriff zu unterbrechen.» Die Regierung in Washington sei dem Frieden verpflichtet, die US-Armee werde aber ihre afghanischen Verbündeten verteidigen. Leggett rief die Taliban auf, ihre «nutzlosen Angriffe» zu beenden und ihre Verpflichtungen aus dem am Samstag in Doha unterzeichneten Abkommen einzuhalten.