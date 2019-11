USA vollziehen Kehrtwende zugunsten Israels

Thank you Pres @realDonaldTrump & @SecPompeo for recognizing that there is nothing illegal about Jewish communities in Judea & SamariaThe Jewish People have the legal & moral right to live in their ancient homelandNow is the time to apply our sovereignty to these communities — ????? ??? ayelet shaked (@Ayelet__Shaked) November 18, 2019

Der UN-Sicherheitsrat berät am Mittwochnachmittag über Washingtons Entscheidung. EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini erklärte am Montagabend in Brüssel, die Position der EU-Staaten sei unverändert: «Alle Siedlungsaktivitäten sind laut Völkerrecht illegal und unterhöhlen die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung.»

Die israelische Nichtregierungsorganisation Peace Now, die den Siedlungsbau beobachtet und dokumentiert, kritisierte die US-Kehrtwende: Trump unterstütze so die Interessen der extrem Rechten. Laut der Organisation hat sich der Bau der Siedlungen seit Trumps Wahlsieg vor drei Jahren beschleunigt. In dieser Zeit seien pro Jahr durchschnittlich 6899 Wohneinheiten in israelischen Siedlungen genehmigt worden – doppelt so viele wie in den drei Jahren zuvor. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurde bereits der Bau von 8337 Wohnungen in Siedlungen gebilligt.

Peace Now's statement on the US Administration's latest assault on the two-state solution: https://t.co/asLZ9bkYdV — Peace Now (@peacenowisrael) November 18, 2019

Unklar war, ob ein Raketenbeschuss aus Syrien am Dienstagmorgen in Zusammenhang mit der US-Kehrtwende besteht. Nach Angaben der israelischen Armee wurden vier Raketen, die aus Syrien in Richtung der von Israel annektierten Golanhöhen abgefeuert worden waren, vom Luftabwehrsystem abgefangen. In Orten auf den Golanhöhen gab es zuvor um kurz vor fünf Uhr Raketenalarm, es waren Explosionen zu hören.