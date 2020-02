Türkischer Angriff auf syrische Truppen soll kurz bevorstehen

Die Türkei will in den kommenden Tagen syrische Truppen in der Rebellenprovinz Idlib angreifen. Die Soldaten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad würden aus der Nachbarschaft der türkischen Beobachtungsposten in der Region vertrieben, kündigte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in einer Rede vor Abgeordneten seiner AK-Partei an. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte setzten syrische Einheiten ungeachtet der türkischen Warnungen ihren Vormarsch fort und eroberten mehrere Ortschaften im Süden der Provinz.