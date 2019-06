Neue Fotos sollen Irans Schuld an Tanker-Angriffen belegen

Das US-Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag neue Fotos zu den Angriffen auf die beiden Öltanker im Golf von Oman, die die Vorwürfe gegen die iranischen Revolutionsgarden belegen sollen. Die Bilder zeigen nach Pentagon-Angaben unter anderem das Loch, das eine Haftmine oberhalb der Wasserlinie in den Rumpf eines der Öltanker namens «Kokuka Courageous» gerissen haben soll.

Elf neue Fotos

Ein weiteres der insgesamt elf neuen Fotos vom Montag zeigt nach US-Darstellung Rückstände einer weiteren, nicht explodierten Haftmine, die nach dem Angriff von Soldaten der Revolutionsgarden vom Schiffsrumpf entfernt worden sein soll, um Beweise zu vernichten. Auf einem von einem US-Hubschrauber aus aufgenommenen Foto soll das Schnellboot mit den Soldaten zu sehen sein, die die Mine entfernten.

Bereits am Donnerstag hatte das US-Zentralkommando Centcom, das die Truppen im Nahen Osten führt, ein Video dazu veröffentlicht. Das Pentagon machte am Montag erneut den Iran verantwortlich. Als Begründung führte das Ministerium das Video an - und die «Ressourcen und Kenntnisse, die nötig sind, um die nicht explodierte Haftmine zu entfernen».

Die Aussenminister aus Deutschland, Luxemburg, Österreich und den Niederlanden betonten am Montag bei einem Treffen in Luxemburg, dass sie zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine Anschuldigungen gegen den Iran erheben wollen. Der deutsche Minister Heiko Maas bezeichnete die Gesamtlage als «extrem explosiv».

Abkommen vor dem Aus

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres forderte den Iran zur Einhaltung des Atomabkommens auf. Guterres «ermutigt den Iran mit der Umsetzung seiner nuklearbezogenen Verpflichtungen fortzufahren und ruft alle Vertragsparteien auf, ihre jeweiligen Verpflichtungen zu erfüllen», sagte der Sprecher des UNO-Generalsekretärs, Stephane Dujarric am Montag in New York. Zugleich fordere Guterres alle Seiten auf, keine weiteren Schritte hin zu einer weiteren «Eskalation der Spannungen» zu machen.