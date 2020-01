Merkel setzt neuen Friedensimpuls

Zivilisten leben zwischen den Fronten

Wenn Haitham Nasser nach seiner Nachtschicht heimfährt, hat er mehr Zeit zum Erzählen, als ihm lieb ist. Der 38-Jährige ist Arzt in einem Spital im Süden der libyschen Hauptstadt Tripolis. Bis vor kurzem brauchte er nach der Arbeit in der Notaufnahme keine fünf Minuten nach Hause. Doch Ende Jahr hat er seine Wohnung aufgegeben. Die Truppen des Kriegsherrn Khalifa Haftar rückten immer näher. Seine Frau und die zwei Töchter hatte Nasser schon vor Monaten bei den Eltern einquartiert, nun wurde die Lage auch ihm zu gefährlich. Seither fährt er nach der Arbeit ans andere Ende der Stadt, dann fällt er todmüde ins Bett.

Die Frontlinie verläuft nun knapp einen Kilometer von Nassers Spital entfernt. Haftars Armee feuert von dort mit Artilleriegeschützen in die Stadt hinein. Und die Milizen, die Tripolis verteidigen, feuern zurück. Auf Zivilisten nehme keine der beiden Seiten Rücksicht, sagt Nasser – und weil das so ist, hat er gebeten, in diesem Text einen anderen Namen zu erhalten. «Nicht mal vor Spitälern schrecken sie zurück, im Gegenteil!», ruft er ins Telefon. Er und seine Kollegen hätten bisher Glück gehabt, die einzige Granate, die den Gebäudekomplex erreichte, zerstörte ein Ambulanzfahrzeug auf dem Parkplatz.

Dass Spitäler in Libyen ganz bewusst ins Visier genommen werden, berichtete Ende 2019 auch der UNO-Sondergesandte Ghassam Salamé. Er sprach von 60Attacken auf medizinische Einrichtungen im Raum Tripolis und «einem klaren Muster präziser Luftschläge».

Das Nötigste ist gepackt

Angst herrscht aber nicht nur in der Nähe der Front, sondern in der ganzen Hauptstadt. «Die Menschen haben ihre Dokumente vorbereitet und ihre wichtigsten Besitztümer in Taschen gepackt», sagt ein Bewohner, der seinen Namen aus Sicherheitsgründen nicht genannt sehen will. «Mehr als 200'000 Menschen sind durch die Kämpfe aus ihren Häusern vertrieben worden» – in einer Stadt, die wegen der vielen Binnenflüchtlinge fast 2,5 Millionen Einwohner zählt. Das ist fast die Hälfte der Bevölkerung in Libyen.

An Leid haben sich die Libyer seit 2011 gewöhnen müssen. Bis zu 15'000 Menschen starben nach Einschätzung des UNO-Menschenrechtsrats damals infolge der Kämpfe zwischen Aufständischen und Truppen des Diktators Muammar al-Ghadhafi. 2014 ist Libyen in einen Bürgerkrieg abgeglitten, Hunderttausende haben ihre Häuser verlassen. Seit vor einer Woche die von Russland und der Türkei vermittelte Waffenruhe in Kraft trat, ist es abgesehen von einzelnen Scharmützeln ruhig. Der Flughafen Mitiga, direkt an der Mittelmeerküste gelegen und häufiges Ziel von Angriffen, ist derzeit wieder geöffnet. Und auch die Schulen haben den Unterricht wieder aufgenommen.

Es ist eine Atempause für die Bevölkerung. Im eigentlich reichen Libyen, in dem Elektrizität einst kostenlos war, «haben wir nun neun bis zehn Stunden am Tag keinen Strom», sagt der Mann aus Tripolis. Die Schlangen an den Tankstellen «sind kilometerlang» – in einem Land, das Öl produziert und exportiert. Für Bargeld müsse man Stunden am Automaten anstehen.

Und obwohl die Waffen gerade schweigen, bleibt die Atmosphäre in Tripolis angespannt, die Menschen eingeschüchtert. Die Milizen patrouillieren in der Stadt mit Pick-ups, Maschinengewehre sind auf die Ladeflächen montiert. «Es gibt keine Sicherheit, keine Staatsgewalt, keine Befehlskette», sagt der Mann. Menschen verschwänden spurlos, würden verhaftet oder getötet. Wer Sympathie für Haftar oder dessen Nationalarmee erkennen lasse, riskiere sein Leben.