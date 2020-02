Libysche Konfliktparteien einigen sich nicht auf Waffenstillstand

Die libyschen Konfliktparteien haben ihre Gespräche in Genf ohne Einigung vorerst beendet. Der Uno-Sondergesandte Ghassan Salamé erklärte, die Unterhändler seien übereingekommen, dass die Waffenruhe in dem nordafrikanischen Land in einen dauerhaften Waffenstillstand umgewandelt werden müsse. Es gebe aber noch «Meinungsverschiedenheiten». Die Uno schlug am Samstag eine zweite Runde ab dem 18. Februar vor.