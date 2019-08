Israel führt Präventivschlag gegen iranische «Killerdrohnen»

Ein Bericht der «New York Times» hatte zuletzt auch Gerüchte über israelische Luftangriffe auf Iran-treue Milizen im Irak befeuert. Die Zeitung meldete, Israel habe mehrfach Waffenlager Iran-treuer Gruppen im Irak angegriffen.

Vier Explosionen in Waffenlagern

Eine Mitte Juli bombardierte Basis diente dem Bericht zufolge Irans Revolutionsgarden für Waffenlieferungen nach Syrien. Der Angriff sei vom Irak aus erfolgt. Die irakische Armee hatte damals von einem Drohnenangriff auf das Lager berichtet. Dort hätten sich auch iranische Militärberater aufgehalten, hiess es.

In den vergangenen Wochen war es in vier irakischen Waffenlagern zu Explosionen gekommen, deren Ursache offiziell ungeklärt ist. Erst am Dienstag kamen bei einer Detonation etwa 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad mindestens zwei Menschen ums Leben. Ein führender Vertreter der Milizen warf den USA danach vor, israelische Drohnen in den Irak gebracht und eingesetzt zu haben.

Israelische Drohne in Vorort von Beirut abgestürzt

Nach dem israelischen Angriff auf Ziele in Syrien ist zudem eine israelische Drohne nach Aussage eines Hisbollah-Vertreters in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut abgestürzt. Eine zweite Drohe sei in der Nacht zum Sonntag knapp über dem Boden explodiert.

Anwohner der Hochburg der libanesischen Hisbollah-Miliz berichteten von einer heftigen Explosion. Ein Augenzeuge erklärte, dass die Hizbollah ein Areal abgeriegelt habe, in dem ein Feuer ausgebrochen sei. Die zweite Drohne habe bei ihrem Absturz in der Nähe des Medienzentrums der schiitischen Miliz Schäden verursacht, sagte der Hisbollah-Vertreter.

Es ist der erste derartige Vorfall seit mehr als einem Jahrzehnt. Das israelische Militär erklärte, es äussere sich nicht zu ausländischen Berichten. Israel bezeichnet die vom Iran unterstützte Hisbollah-Bewegung als die grösste Bedrohung ausserhalb der Grenze. Bei einem einen Monat andauernden Krieg mit der Hizbollah 2006 wurden fast 1200 Menschen im Libanon und 158 Menschen in Israel getötet. Der Libanon hat sich bei den Vereinten Nationen darüber beschwert, dass israelische Flugzeuge in den vergangenen Jahren immer wieder in seinen Luftraum eingedrungen sind.