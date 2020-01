Iranischer General bei Angriff im Irak getötet

Der Raketenangriff ereignete sich am Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad. Darüber hinaus seien zwei Fahrzeuge in Brand geraten, berichtete das irakische Medienzentrum für Sicherheit am Freitag.

Die Fluggeschosse vom Typ «Katjuscha» landeten in der Nähe des Luftfrachtterminals, erklärten die Polizei und medizinische Helfer. Wer für die Detonationen am Flughafen verantwortlich ist, blieb zunächst unklar.

Angespannte Lage

Diese Woche war es zu gewalttätigen Protesten vor der US-Botschaft in Bagdad gekommen. US-Präsident Donald Trump machte den Iran dafür verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Als Konsequenz schicken die USA mehr Soldaten in die Region.

Auslöser der Ausschreitungen waren US-Luftangriffe auf die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Kataib Hizbollah am Sonntag, bei denen 25 Menschen getötet wurden. Die USA machen die Miliz für den Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak verantwortlich, bei dem am Freitag ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten verletzt wurden.