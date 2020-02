Täglich geht Nahrung für 35'000 Menschen verloren

Die Schwärme, die wie riesige dunkle Wolken am Tageshimmel aussehen, fielen Ende 2019 in Ostafrika ein. Für Kenia ist es die schlimmste Invasion seit 70 Jahren. Durch den Nordosten des Landes zog ein Schwarm mit fast 200 Milliarden Insekten – 40 Kilometer breit, 60 Kilometer lang. Sie zerstören Ackerland, und da die Regierung im Kampf gegen die Tiere keine Wahl hat, als Pestizide aus der Luft einzusetzen, sind die Folgen für die Umwelt enorm.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) erwartet in den kommenden Monaten massive Ernteausfälle, verheerend für die mehr als zwei Drittel der Menschen in Ostafrika und am Horn von Afrika, die von der Landwirtschaft leben. Lokale Medien berichten von verzweifelten Menschen, die mit Stöcken und Metallstangen versuchen, die riesigen Schwärme zu vertreiben.

Unersättliche Schädlinge

«Diese Dinger sind unersättlich», sagte kürzlich Keith Cressman, Experte von der FAO. Selbst ein kleiner Schwarm der Insekten vernichtet an einem einzigen Tag Nahrung für 35'000 Menschen. Ein Maiskolben, der von Heuschrecken befallen wurde, setzt eine Art bräunlichen Rost an. Die Maiskörner sind danach ungeniessbar. So verlieren Bauern ihre Ernte binnen weniger Minuten. Die Kleinbauern in der Region nutzen normalerweise bis zu zwei Drittel ihres Anbaus selbst und verkaufen den Rest auf Märkten. Umweltschützer und Paläontologe Richard Leakey kritisierte den Umgang der Regierung mit der drohenden Umweltkrise scharf. Die versprühten Chemikalien blieben 30 Jahre im Boden.

Ein Mann in Kenia versucht, Heuschrecken zu verscheuchen. Foto: Reuters

Zwar stellte die kenianische Regierung 200 Millionen kenianische Schilling, etwa 2 Millionen Franken, zur Bekämpfung der Invasion bereit. Aber sie brauchte mehrere Wochen, um auf die Plage zu reagieren. Weder genug Pestizide noch Sprühflugzeuge standen zur Verfügung. Auch redet Kenias Regierung das Ausmass der Plage klein. Noch Ende Januar berichtete die staatliche Nachrichtenagentur, die Heuschrecken seien «unter Kontrolle». Die Heuschrecken seien zwar ein grosses Problem für Kenia, sagte Präsident Uhuru Kenyatta, doch die Ernteverluste seien möglicherweise weniger schlimm als befürchtet.

Internationale Organisationen widersprechen dem. Sie erwarten eine schwere Hungerkrise für die Region. Marlehn Thieme, die Präsidentin der Welthungerhilfe, sagt, Kenias Regierung bereite die Bevölkerung zwar auf die Krise vor, aber man habe nicht das Gefühl, dass die ganze Wahrheit erzählt werde. In Kenia seien zwei Millionen Menschen von Hunger oder Mangelernährung bedroht, unter ihnen 500'000 Flüchtlinge. Die Ackerflächen nach der Plage wieder fruchtbar zu machen, werde viel Zeit brauchen. Schlimmstenfalls drohe in den betroffenen Regionen der Ausfall einer kompletten Ernte.