In der abgeriegelten Millionen-Metropole

Eine Gruselgeschichte in vier Worten? Ich komme aus Wuhan. Ein Witz, den man sich in China in diesen Tagen erzählt. In kürzester Zeit ist die Elf-Millionen-Stadt als Ursprungsort für das neue Coronavirus in China unfreiwillig berühmt geworden. Noch hat das Virus keinen Namen. Die Menschen in der zentralchinesischen Metropole hoffen, dass es nicht nach ihrer Stadt benannt wird. Im Netz spricht man schon von Fluhan, Stadt der Grippe. Ab Donnerstag dürfen Bewohner die Stadt nur noch mit einer Sondergenehmigung verlassen, berichtet der staatliche Fernsehsender CCTV. Der Verkehr aus Wuhan werde gekappt, alle Flüge und Züge aus der Millionenstadt gestoppt.