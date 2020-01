«Hören Sie auf, Söldner zu schicken»

Nach der Entsendung türkischer Truppen nach Libyen hat sich der Uno-Sonderbeauftragte Ghassan Salame «wütend» über die ausländische Einmischung in dem nordafrikanischen Krisenstaat gezeigt. Salame rief nach einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrats am Montag in New York alle am Konflikt beteiligten Länder zu einem Rückzug «aus dem libyschen Albtraum» auf.