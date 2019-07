Grossbritannien bestellt hohen iranischen Beamten ein

Nach der Beschlagnahme eines britischen Tankers durch den Iran bestellte die britische Regierung den Geschäftsträger des Landes in London ein. Das teilte das Aussenministerium in London am Samstag mit. Die iranischen Revolutionsgarden hatten den britischen Tanker «Stena Impero» am Freitag in der Strasse von Hormus aufgebracht, weil er gegen «internationale Schifffahrtsregeln» verstossen haben soll.