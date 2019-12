«Die Russen lassen Assad fallen, wenn es nötig ist»

Im Irak, im Libanon und in Algerien gehen die Menschen auf die Strasse. Stehen wir vor einem zweiten Arabischen Frühling?

Die Proteste erinnern tatsächlich an die Aufstände im sogenannten Arabischen Frühling vor bald neun Jahren. Aber die Situation ist heute eine andere. Damals stammten die Aufständischen meist aus der jungen, gebildeten Klasse. Die grosse Masse der Bevölkerung hingegen blieb unbeteiligt und wurde später von den Muslimbrüdern und den Islamisten mobilisiert. Heute sind breitere ­Bevölkerungsschichten an den Protesten beteiligt.