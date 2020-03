Ein geschundenes Land

Am 22. März rasten 400 mit Milan-Raketen ausgestattete Pick-ups auf Wadi Dum zu, den grössten libyschen Stützpunkt im Tschad. Die Fahrzeuge waren eine Spende Frankreichs an den tschadischen Kriegsherrn Hissen Habré – und äusserst schlagkräftig. Am Ende des Tages waren nach französischen Angaben 1269 der 5000 libyschen Soldaten tot, über 400 gefangen genommen. Habrés Truppen erbeuteten Unmengen an Material: Von 18 Flugzeugen, 400 LKW und Geländewagen, 40 Werfern von Panzerabwehrraketen und Massen an Munition berichtete der damalige Schweizer «Zeit»-Korrespondent Roger de Weck. «Es war die Schatzhöhle von Ali Baba», bilanzierte er die Schlacht von Wadi Dum mit orientalistischem Tremolo.

Für Ghadhafi war die Niederlage in dem bald «Toyota-Krieg» genannten Konflikt peinlich. Nach dem Scheitern der panarabistischen Pläne hatte er sich Afrika zugewandt, nun aber auch dort sein Gesicht verloren. Ghadhafis Gegner Habré verspottete den zunehmend zu extravaganter Kleidung neigenden Libyer als «verweiblichten Grössenwahnsinnigen».

Der Terror breitet sich mit Ghadhafis Hilfe nach Europa aus

Folgenreich war für Libyen und die Welt, dass in Frankreich geäusserte Befürchtungen wahr wurden: Um von der Niederlage abzulenken, so fürchtete man damals in Paris, könnte Ghadhafi anderswo Angriffe planen. «Der Terrorismus wird in Europa fortfahren», hatte er selbst angekündigt. Auch um sich für Vergeltungsangriffe der USA nach dem libyschen Attentat auf die Berliner Disco La Belle zu rächen.

Und so kam es: Im August 1987 scheiterten von Ghadhafi finanzierte Palästinenser bei einem Anschlag auf ein Flugzeug, die Bombe explodiert nicht. Im November entführte die Gruppe acht belgische Bürger von einer Jacht im ­Mittelmeer nach Libyen, in die entgegengesetzte Richtung schmuggelten Agenten verstärkt Waffen für die Terrorgruppen ETA in Spanien und IRA in Nordirland. Ein Jahr später, 1988, gelang der grosse Anschlag: Nach einer Explosion fiel eine Boeing der Fluglinie Pan Am über dem schottischen Lockerbie vom Himmel, 270 Menschen starben.

General Haftar steht mit seinen Truppen vor Tripolis. Er will die Kontrolle über das ganze Land.

US-Präsident Ronald Reagan hatte Ghadhafi schon 1986 als «mad dog», als verrückten Hund, bezeichnet und Sanktionen verhängt. Um den Druck zu erhöhen, die Attentäter auszuliefern, zogen 4 Jahre nach Lockerbie auch die Vereinten Nationen nach. Ghadhafi wurde spätestens jetzt als der gefährliche Irre aus Tripolis porträtiert, sein Land isoliert. Was sich 10 Jahre später schnell änderte: Nachdem Ghadhafi dem Terror abgeschworen, die Attentäter ausge­liefert, Libyen zwar keine Schuld, aber «Verantwortung» für die Anschläge anerkannt und Entschädigungsfonds für die Hinterbliebenen der Opfer aufgelegt hatte, vergab und vergass man vor allem in Europa schnell.