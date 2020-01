Der IS ist zurück

Vor allem nach der unsicheren Lage, in der sich das Land befindet seit der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani Anfang Januar durch eine US-Drohne. Soleimani galt als führender Stratege im Kampf gegen die Miliz – im IS-Magazin «Al-Naba» wird sein Tod als «Rache Gottes für die Gläubigen» gefeiert. Seit Mitte Oktober schwören Anhänger Rache für den IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi, der bei einem Einsatz der USA getötet wurde.

Der ehemalige Anführer Abu Bakr al-Baghdad (29. April 2019). Foto: Keystone

Schläferzellen der Terrormiliz, die einst Gebiete im West- und Nordirak sowie weite Teile Syriens unter ihre Kontrolle gebracht hatten, verüben immer wieder Anschläge im Land. Etwa 14'000 bis 18'000 Kämpfer werden noch im Irak vermutet. Nun haben sie laut der britischen Zeitung «The Guardian», die sich auf zwei Geheimdienste beruft, einen neuen Anführer. Anders als bisher angenommen, handelt es sich bei Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kuraishi, wie die Miliz ihren neuen Chef kurz nach Baghdadis Tod nannte, nicht um einen Unbekannten.

Der Mann heisst richtig Amir Muhammad Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi und ist Gründungsmitglied der Miliz. Er soll Baghdadi bereits in amerikanischer Militärgefangenschaft im berüchtigten Gefängnis Bucca kennen gelernt haben und ist wie sein Vorgänger studierter Theologe. Salbi, der im nordwestirakischen Tall Afar geboren wurde, soll aus einer turkmenischen Familie stammen. Er wäre damit einer der wenigen in der Führungsriege, die nicht arabischer Herkunft sind.

Mit Racheakten aus Bevölkerung rechnen

Nun warnen Experten vor einer möglichen Rückkehr des IS – vor allem nach der Forderung des irakischen Parlaments, alle ausländischen Truppen abzuziehen. Die Anti-IS-Koalition setzt ihren Einsatz für einige Zeit aus.

Am Rande des Treffens in Davos sprachen der irakische Präsident Barham Salih und US-Präsident Donald Trump über eine mögliche Truppenreduzierung. «Es könnte keinen besseren Zeitpunkt für IS-Anhänger geben als jetzt, aus ihren Löchern zu kriechen», sagt eine Universitätsprofessorin aus Bagdad, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Derzeit geraten Aktivisten und Journalisten ins Fadenkreuz von Milizen. Vor einigen Tagen wurden in Basra zwei Reporter getötet.

Der neue IS-Chef: Amir Muhammad Abdul Rahman al-Mawli al-Salbi. Foto: Twitter

Die Professorin arbeitet als Menschenrechtsbeauftragte in Zeltlagern, in denen Tausende IS-Angehörige unter prekären Bedingungen leben. Zurück in ihre Heimatstädte können sie nicht; teils sind ihre Häuser zerstört, sie müssen mit Racheakten aus der Bevölkerung rechnen. Hunderte Kinder wachsen dort ohne Perspektive auf, dafür mit einer gehörigen Portion Gehirnwäsche.