«Der Druck auf Präsident Rohani wird steigen»

Die Regierung hat die Trauerkundgebungen für General Soleimani in Irak und Iran als Beleg gewertet, dass die Menschen sich hinter der Islamischen Republik und ihrem politischen System scharen. Trifft diese Verknüpfung zu?

Ich würde sage, dass Qassem Soleimani, anders als es manchmal im Westen dargestellt wurde, im Land eine populäre Figur war. Er wurde als mutiger Kommandant gesehen, der gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft hat. Er galt als ehrlicher und bescheidener Typ, der nicht in Korruption verwickelt war, und er hat sich aus umstrittenen innenpolitischen Fragen herausgehalten. Ich würde sagen, dass auch nicht religiös eingestellte Iraner und solche, die nicht mit der Regierung übereinstimmen, ihn respektiert haben. Ich habe Leute gesehen, die an den Trauerzügen teilgenommen haben und zugleich die Regierung kritisiert haben wegen ihrer Politik und der wirtschaftlichen Situation. Es gab Umfragen in Iran, nach denen er zu den populärsten Personen zählte.

«Die Menschen hoffen schon, dass sich grundlegend etwas verändert, aber nicht unbedingt auf einen Regimewechsel.»

Welchen Effekt hatte dann der Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs durch die Revolutionsgarden?

Es gab zunächst die Proteste gegen die Benzinpreiserhöhung im November. Die Ermordung von Qassem Soleimani hat die Atmosphäre dann ein Stück weit zu Gunsten der Regierung verändert. Aber der Flugzeugabsturz hat das wieder überschattet. Das war ein Schlag für das Vertrauen in die Regierung, der die Gesellschaft erschüttert.

Wie würden Sie die Stimmung in Iran beschreiben? Haben die Menschen noch Hoffnung, dass sich die Situation verbessert?

Das lässt sich schwer generalisieren, aber in vielen Gesprächen, egal ob mit Anhängern der Reformer oder der Konservativen oder mit Menschen, die keine der beiden Strömungen unterstützen, ist immer wieder eine grosse Unsicherheit über die Zukunft zu spüren. Die Menschen frage sich, was in den nächsten Wochen oder Monaten passieren wird oder wie es ihn in einem Jahr gehen wird, und sie haben darauf keine Antworten.

Was müsste denn passieren, damit sich die Lage für die Menschen in Iran bessert? Ein Kollaps des Regimes?

Für eine Verbesserung der Situation müssten mehrere Dinge zusammenkommen. Irans Lage ist natürlich eine Folge der US-Sanktionen und des äusseren Drucks, aber die anderen Teile des Puzzles sind Missmanagement und Korruption im Land. Wenn die Sanktionen aufgehoben werden, verbessert sich die Situation zwar, aber eine nachhaltige wirtschaftliche Besserung wird es nur geben, wenn auch die Korruption und das Missmanagement wirkungsvoll bekämpft werden. Wir haben keine Anzeichen, dass sich bei den Sanktionen etwas bewegt. Die Menschen hoffen schon, dass sich grundlegend etwas verändert, aber nicht unbedingt auf einen Regimewechsel. Viele haben Angst, was dann kommen würde und dass Iran in einen Bürgerkrieg stürzen könnte.