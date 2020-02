Der Diktator soll sich verantworten

Er ist einer der grössten Massenmörder der afrikanischen Geschichte. Und er war sich viele Jahrzehnte sicher, niemals für seine Taten zur Verantwortung gezogen zu werden, weil er ja das ­Gesetz war. 30 Jahre lang stand Omar al-Bashir an der Spitze des Sudan, die Liste seiner Verbrechen ist lang und immer noch nicht vollständig zusammengetragen: Sie reicht von der Unterdrückung der eigenen Bevöl­kerung über organisierte Verschleppungen und Morde im heutigen Südsudan bis hin zum Völkermord in der Region ­Darfur, bei dem mindestens 300'000 Menschen ums Leben gekommen sind. So hoch schätzen die Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs die Zahl der Todes­opfer in ihrer Anklage.