Äthiopiens Riesendamm entsetzt Ägypten

Ein Krokodil liegt gerade unten im ­Flussbett des Blauen Nils und scheint den Damm anzugähnen, der sich ein paar Hundert Meter entfernt auftürmt, 1870Meter lang und 145Meter hoch. Bald wollen die Äthiopier damit beginnen, die Schotten zu schliessen und einen riesigen See anzustauen, dreimal so gross wie der Bodensee. In drei Jahren, 2022, soll der Damm voll in Betrieb sein, mit fünfjähriger Verspätung. Geplant ist, dass ab Dezember 2020 zwei Turbinen den ersten Strom produzieren.