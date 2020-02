Calmy-Rey und Dreifuss protestieren gegen Trump-Plan

Diesen Teil des Plans lehnen die Siedler ab. Sie errichteten ein Protestcamp vor Netanyahus Büro in Jerusalem und organisierten Demonstrationen. «Israel sollte seine Souveränität ausüben, auch wenn die USA nicht zustimmen», sagt Jossi Dagan, einer der Siedleranführer und einflussreicher Aktivist in der ­Likud-Partei Netanyahus. «Er hat einen Fehler gemacht und muss ihn korrigieren.»

Netanyahu suchte in der vergangenen Woche mit der An­kündigung weiterer Siedlungsbauten die Unterstützung dieser wichtigen Wählerklientel: Zuerst erklärte er, er wolle durch den Ausbau zweier jüdischer Viertel im annektierten Ostjerusalem 5200 Wohnungen schaffen. ­Wenige Tage später stellte er ­seine Pläne für den Bau weiterer 3500 Wohnungen im besetzten Westjordanland östlich von ­Jerusalem im sogenannten E1-Gebiet bei der Siedlung Maale Adumim vor.

Die deutsche Regierung kritisierte am Mittwochabend den Vorstoss. «Der Siedlungsbau im E1-Bereich trennt das besetzte Ostjerusalem weiter vom Westjordanland ab und erschwert so die Möglichkeit eines zusammenhängenden und lebensfähigen palästinensischen Staates im Rahmen einer verhandelten Zweistaatenlösung erheblich», heisst es in einer Erklärung. Durch einen weiteren Siedlungsbau in diesem Gebiet könnte das Westjordanland in eine Nord- und eine Südhälfte unterteilt werden. Auch der UNO-Nahostbeauftragte Mikolay Mladenov protestierte gegen die Pläne.

Die ehemalige Bundespräsidentin Ruth Dreifuss hat sich gegen den Nahost-Plan gewandt. Foto: Keystone

Zeitgleich haben sich 50 ehemalige europäische Spitzen­politiker in einem offenen Brief gegen den Nahostplan gewandt und von Europa verlangt, dessen Implementierung zu verhindern. Das Ergebnis sei mit einer «Apartheid-Situation» vergleichbar, heisst es im Schreiben an europäische Aussenminister, das auch die ehemaligen Schweizer Bundespräsidentinnen Ruth Dreifuss und Micheline Calmy-Rey unterzeichnet haben (lesen Sie hier den Brief).

Micheline Calmy-Rey, ehemalige Bundespräsidentin, hat das Schreiben an Europa ebenfalls unterzeichnet. Foto: Keystone

Auch vom früheren deutschen Aussenminister Sigmar Gabriel und dem ehemaligen französischen Aussenminister Dominique de Villepin kommt Unterstützung. Auch der deutsch-französische Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit hat unterschrieben. Die derzeitige Situation in den besetzten palästinensischen Gebieten, in der zwei Völker neben­einander ohne gleiche Rechte lebten, werde im Plan umgesetzt. «Solch ein Ergebnis trägt einen mit der Apartheid vergleichbaren Charakter – ein Ausdruck, den wir nicht leichtfertig verwenden.»