«Aufklärungssatelliten waren auf iranische Raketenbasen fokussiert»

Warum? Nur wenige Stunden vor dem Flugzeugabsturz schoss der Iran Raketen auf US-Militärbasen. Deshalb waren die militärischen Aufklärungssatelliten der USA, Russlands und Israels auf iranische Raketenbasen fokussiert. Ich erwarte, dass wir in den kommenden Tagen genaue und überprüfbare Daten bekommen. Ich glaube auch, dass der Iran schon bald die Verantwortung übernehmen wird – für den Abschuss als unglücklichen Vorfall in Kriegszeiten. Die Rhetorik von Trump und Trudeau deutet darauf hin, dass der Westen diese Erklärung akzeptieren wird und das Verhältnis zum Iran nicht eskalieren lassen will. Vorausgesetzt, der Iran kooperiert bei den Ermittlungen.

So wie beim Flug MH 17 dürfte auch dieses Mal wieder eine russische Rakete ein Passagierflugzeug zum Absturz gebracht haben. Zufall? In beiden Fällen geschah der Absturz über Gebieten, die vollgestopft sind mit alten sowjetischen oder neueren russischen Flugabwehrraketen. Da ist es natürlich einerseits wahrscheinlicher, dass ein Zwischenfall mit russischen Raketen passiert. Auf der anderen Seite müssen wir nun fragen, ob diese russischen Raketensysteme mit Ziel- oder Lenksystemen ausgerüstet sind, welche die Gefahr eines irrtümlichen Angriffs auf nicht militärische Ziele minimieren.