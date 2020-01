Abtrünniger General soll zu Waffenruhe in Libyen bereit sein

In Libyen will sich General Chalifa Haftar nach Worten von Bundesaussenminister Heiko Maas an den Waffenstillstand der Bürgerkriegsparteien halten. Maas erklärte am Donnerstag nach einem Gespräch mit Haftar in Bengasi, Haftar wolle zum Erfolg der Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin einen Beitrag leisten und sei grundsätzlich zur Teilnahme bereit. «Er hat zugesagt, den bestehenden Waffenstillstand einzuhalten», ergänzte Maas via Twitter. Das Gespräch in Bengasi führte er nach eigener Auskunft im Auftrag der EU-Aussenminister. Die Konferenz in Berlin findet unter der Ägide der UN statt.