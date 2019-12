Zehntausende flüchten ins Ungewisse

Die Vereinten Nationen berichten, dass verstärkte Luftangriffe im Süden und Osten Idlibs sowie neue Kämpfe am Boden die Menschen in die Flucht treiben. Bei einem Raketenangriff auf eine Schule in dem Ort Jobas, in dem Flüchtlinge Zuflucht gesucht hatten, starben an Heiligabend laut Aktivisten acht Menschen, unter ihnen fünf Kinder und eine Frau. Auch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten sind die Bewohner nach Angaben der UNO wahllosem Beschuss ausgesetzt.

Auf der Flucht beschossen

Die Offensive des Regimes hat zum Ziel, die seit 2012 geschlossene Überlandstrasse M5 unter Kontrolle zu bringen, die Damaskus mit Aleppo verbindet und noch immer streckenweise durch Rebellengebiet führt. Dabei eroberten die Regierungstruppen nach Angaben der amtlichen ­syrischen Nachrichtenagentur Sana in den vergangenen Tagen mehr als 40 Dörfer und rückten bis auf wenige Kilometer auf Maarat al-Numan vor.