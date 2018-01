Wenn das Volk hungert

Die Führung des Iran tut so, als habe sie den Aufruhr nach einer Woche im Griff. Doch am Donnerstag hat die Regierung die gefürchteten Revolutionsgarden in mindestens drei Unruheprovinzen entsandt und so gezeigt, wie ernst sie die Unruhen nimmt. Armeechef General­major Abdolrahim Mousavi drohte, seine Truppen seien bereit, «die tölpelhaften Gehilfen des grossen Satans USA in die Schranken zu weisen». Das ­Regime wurde offensichtlich davon überrascht, wie schnell die Proteste sich ausweiteten: binnen Tagen auf Dutzende Städte, von Teheran bis in die tiefe Provinz. Der Aufruhr spiegelt die lange Reihe von Problemen, welche die Unzufriedenheit mit dem Regime stetig schürt.

Marode Unternehmen

Nach dem internationalen Atomabkommen mit Teheran ist es aufwärtsgegangen im Iran. Nur eben viel langsamer, als die meisten Experten und die Menschen im Land erwartet hatten. Der Internationale Währungsfonds rechnet für das laufende Jahr, das nach iranischem Kalender erst am 20. März endet, mit 4,2 Prozent Wachstum. Durch das Abkommen fielen viele Sanktionen weg, kurzzeitig waren die Wachstumsraten zweistellig, was aber hauptsächlich an der höheren Ölförderung lag. Das trug nicht weit.

Video: Landesweite Demonstrationen im Iran

Bei den grössten Protesten gegen die iranische Regierung seit Jahren hat es nach tagelangen und landesweiten Demonstrationen offenbar mehr als 20 Tote gegeben. (Video: Tamedia/AFP/Storyful)

Immerhin hat der Iran mehr als nur Rohstoffe zu bieten. Doch die Industrieanlagen sind oft hoffnungslos veraltet. Westliche Investoren werden von Bürokratie und Korruption abgeschreckt. Das grösste Problem aber bleibt die Finanzierung. Noch immer sind US-Finanzsanktionen gegen den Iran in Kraft; internationale Banken scheuen daher ein Engagement. Zu gross erscheint ihnen das Risiko, in den USA wegen Sanktionsverstössen belangt zu werden.

Aggressive Aussenpolitik

«Für den Iran, aber nicht für Gaza, Syrien oder Libanon», kritisieren Demonstranten die Aussenpolitik. Die Islamische Republik mischt in den Konflikten im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen mit und gibt dafür ungezählte Milliarden aus, die anderswo fehlen. Als die USA 2003 den irakischen Diktator Saddam Hussein stürzten und so ungewollt das Gegengewicht des Iran ausschalteten, gewann Teheran Handlungsspielraum. Erst wuchs der Einfluss im Irak. 2012 griff der Iran in den syrischen Bürgerkrieg ein, Syriens Präsident Bashar al-Assad wäre ohne die Militärhilfe der Iraner und der Russen von den Rebellen gestürzt worden. Auch die Atompolitik hat in den letzten Jahren Unsummen verschlungen. Zudem hat sie internationale Sanktionen provoziert, die die Wirtschaft massiv geschädigt haben.

Gegner des Iran sehen hinter der aggressiven Aussenpolitik und der undurchsichtigen Nuklearpolitik einen Masterplan: Die Islamische Republik, erklärter Feind Jerusalems, wolle ihre Schlagkraft mit einer Landbrücke an die Grenze Israels vorschieben. Dafür spricht, dass Teheran die kampfstarke Hizbollah-Miliz im Libanon schon seit den 1980er-Jahren unterstützt. Zweiter Hauptfeind des Iran ist der sunnitische Nachbar Saudiarabien. Auch dieser Konflikt spiegelt sich in Syrien wider, wo die Saudis die Anti-Assad-Rebellen unterstützen. Im ­Jemen haben sich schiitische Rebellen gegen die Zentralregierung erhoben; eine von Saudiarabien geführte Koalition bombardiert diese, während der Iran die Aufständischen unterstützt.

Junge Leute sind ohne Arbeit

Geht man allein nach den Zahlen, scheint der Iran gut für die Zukunft gerüstet zu sein: Eine demografische Zeitbombe schlummert nicht in den Statistiken, die Geburtenrate im Iran ist zuletzt auf 1,7 Kindern pro Frau gesunken und damit quasi auf europäischem Niveau. Und auch im Bildungsbereich ist der Iran vergleichsweise gut aufgestellt: Die Alphabetisierungsrate unter jungen Menschen liegt bei fast 100 Prozent. An den weiterführenden Schulen wird zwar weder Kunst noch Musik unterrichtet, dafür aber Mathematik und Physik, viele Universitätsfakultäten können international mithalten. Das Problem des Iran ist, dass die Absolventen momentan wenig mit ihrer Ausbildung anfangen können: Unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegt die Arbeitslosenquote schon offiziell bei fast 30 Prozent, Experten schätzen sie jedoch mindestens 10 Prozent höher ein.

Selbstbedienung der Mullahs

Im Korruptionsindex, den Transparency International jedes Jahr veröffentlicht, belegte der Iran zuletzt Platz 131 von 176 – hinter Sierra Leone, knapp vor Papua-Neuguinea. Dass etwa Behördenmitarbeiter, Ärzte oder Polizisten oft auf Zuwendungen bestehen, sind die Iraner gewöhnt – wenn nun aber die Demonstranten rufen: «Das Volk hungert, der Führer lebt wie Gott», zielen sie auf eine andere Art der Korruption, die im Einklang mit dem Recht passiert und in keiner Statistik auftaucht.

Subventionen verschwinden, Benzin wird um 50 Prozent teurer.



In den 39 Jahren der Islamischen Republik hat der Klerus ein weitverzweigtes Netz an religiösen Stiftungen, Instituten und Ämtern gesponnen, die vom Steuerzahler bezahlt werden. Welches Ausmass die Selbstbedienung der Mullahs angenommen hat, war den Iranern unbekannt, bis Präsident Rohani im Dezember erstmals einen Budgetplan offenlegte. Die darin enthaltenen Zahlen verbreiteten sich schnell über die sozialen Netzwerke: Während Subventionen abgebaut werden sollen, was den Benzinpreis um 50 Prozent und den für Eier und Geflügel um 40 Prozent nach oben treiben wird, steigen die Ausgaben dort, wo Träger des Systems profitieren: Das Militär und die mit Khameneis glühendsten Anhängern durchsetzten Revolutionsgarden und Basij-Milizen können mit rund 10 Milliarden Franken rechnen, ein Anstieg um 20 Prozent.

Wassernot bedroht das Land

Wenn die mehr als 80 Millionen Iraner weiter so viel Wasser verbrauchen, könnten bis 2040 schon ein Dutzend der 31 Provinzen durch Klimawandel und Wassermangel unbewohnbar geworden sein. Eine gigantische Landflucht und soziale Unruhen wären die Folge. Bereits 2013 hatte Agrarminister Isa Kalantari gewarnt, die Wassernot sei «gefährlicher als Israel, die USA oder die politischen Machtkämpfe» im Land. Der Iran werde «unbewohnbar».

Religionsführer Khamenei ist vergleichsweise jung mit 78 Jahren.



Dem Iran stehen jährlich nur 100 Milliarden Kubikmeter erneuerbaren Wassers zur Verfügung: UNO-Fachleute ziehen schon bei 40 Prozent Nutzung die rote Linie, die Iraner verbrauchen 110 Prozent. Längst trocknen Gewässer wie der Urmia-See oder der Zayandeh-Fluss in Isfahan aus, Verkarstung und Sandstürme nehmen zu. Das reduziert den Ernteertrag. Bauern wandern in Grossstädte ab. Grund für den Wasserraubbau sind der Bevölkerungsanstieg (seit 1979 hat sich die Einwohnerzahl mehr als verdoppelt) und eine Landwirtschaft, die auf Wasserfresser wie Reis und Pistazien setzt. Hinzu kommen viel zu viele Staudämme zur Energiegewinnung: Gab es im Iran vor der Revolution 18 Sperren, sind es heute 647.

Terror und Drogen

Wenn im Iran mal wieder jemand hingerichtet wird, stehen unter dem Galgen häufig Separatisten. Vor allem bei den Minderheiten der Kurden und der Belutschen gibt es politisch-militante Gruppen. Da ist die kurdische Pejak, ein PKK-Ableger, oder die belutschische, sunnitische Jundallah, die Bomben legt, aber im Grenzgebiet auch im Drogenhandel mitmischt, das Opium stammt aus Afghanistan. Teile des Rauschgifts gehen nach Europa, aber auch das Transitland Iran hat ein enormes Drogenproblem.

Im Vielvölkerstaat muss die Zentralregierung auch ohne Konflikte mit Militanten die Interessengegensätze der 60-Prozent-Mehrheit der Perser mit den Minderheiten der Azeris (16 Prozent), Kurden (10 Prozent), Luren (6 Prozent) und der Araber, Belutschen und Turkmenen (je 2 Prozent) ausbalancieren. Was oft misslingt. Die Minderheiten sprechen nicht nur die Amtssprache Persisch, sondern auch ihre eigene Sprache. Fehlende Gleichstellung der Sprache ist nur ein Punkt, in dem sich etwa die Azeris benachteiligt fühlen.

Verknöcherung des Systems

Das politische System der Islamischen Republik Iran ist ein Kompromiss: Der Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini setzte 1979 sein Konzept des «Wilayat-e faqih» durch. In dieser «Herrschaft der Rechtsgelehrten» führt der Klerus das Land treuhändisch, bis die Erlöserfigur der Schiiten, der sogenannte Mahdi, auf die Erde zurückkehrt. Gleichzeitig kennt das System demokratische Elemente, Parlament und Präsident werden in Wahlen bestimmt. Die vom Volk gewählte Exekutive und Legislative agiert jedoch unter Vorbehalt des Klerus: Der vom Religionsführer abhängige Wächterrat kann Kandidaten und Gesetze verhindern, die nach seiner Ansicht islamischen Werten nicht genügen. So sind dem politischen Wettbewerb enge Grenzen gesetzt, vor allem aber verhinderte Khomeini, dass kommende Generationen das System von innen heraus durch einen Marsch durch die Institutionen erneuern.

Das erfuhren die reformorientierten Kräfte schmerzlich, als sie 1997 ihren Kandidaten Mohammed Khatami ins Präsidentenamt brachten, der aber mit fast jeder seiner Initiativen an Vetos scheiterte. Durch die Ausgestaltung der Verfassung haben die islamischen Revolutionäre den von ihnen erkämpften Status quo zementiert – doch nicht nur das System ist veränderungsresistent, sondern auch sein Personal: Einige Mitglieder des einflussreichen Wächterrats bekleiden ihre Ämter seit den frühen Achtzigerjahren, sein Vorsitzender wird im Februar 91 Jahre alt. Religionsführer Khamenei ist da mit 78 Jahren noch vergleichsweise jung.

