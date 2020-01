USA töten Nummer zwei des Iran, Trump legt auf Twitter nach

Der Einsatz von Drohnen oder anderen Mitteln für gezielte Tötungen sei ausser bei aktiven Kampfhandlungen fast nie legal. Tödliche Gewalt sei höchstens erlaubt, wenn unmittelbar Gefahr für Leben bestehe. «Dass jemand in der Vergangenheit an Terrorangriffen beteiligt war, reicht nicht aus, um eine solche Tötung legal zu machen», schrieb Callamard. Die französische Politologin arbeitet an der Columbia-Universität in New York. Als UNO-Berichterstatterin untersuchte sie unter anderem den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul.

Vergeltung angekündigt

In fast allen Teilen des Iran kam es am Freitag zu spontanen Kundgebungen gegen die USA. Es fielen harte Worte in Richtung Washington wie «Tod den USA» und «Rache, Rache». Trump könne sich darauf einstellen, dass der Iran «das Blut Soleimanis rächen» werde, sagte der ranghohe Kleriker Ahmad Khatami in Teheran. Er steht den Hardlinern im Land nahe. Medienangaben zufolge nahmen Hunderttausende an den Demonstrationen teil.

Die oberste Führung in Teheran hat den USA «schwere Rache» angedroht. Ayatollah Khamenei schrieb am Freitag in einem Beileidsschreiben, das im iranischen Staatsfernsehen zitiert wurde: «Soleimanis Weg wird auch ohne ihn weitergeführt, aber die Kriminellen erwartet eine schwere Rache.» Der Tod Soleimanis werde den finalen Sieg des Islams gegen die Imperialisten nicht beeinträchtigen.

Auch der iranische Präsident Hassan Rohani kündigte Vergeltung an. «Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen», erklärte Rohani in einem Kondolenzschreiben. Diese feige Tat zeige die Verzweiflung der US-Nahostpolitik.

USA haben Hoffnung auf eine Rettung des Atomabkommens «zerbombt»

Die Nato hat nach der Tötung von Soleimani in Bagdad die Sicherheit der Nato-Truppen im Irak als oberste Priorität eingestuft. «Die Sicherheit unseres Personals im Irak ist von grösster Bedeutung. Wir treffen weiterhin alle erforderlichen Vorkehrungen», sagte der amtierende Sprecher des Verteidigungsbündnisses, Dylan White. Die Nato beobachte die Lage in der Region sehr genau. «Wir stehen weiterhin in engem und regelmässigem Kontakt mit den US-Behörden», führte White aus. Die Nato-Mission im Land trage dazu bei, die irakischen Streitkräfte zu stärken und die Rückkehr des IS zu verhindern.