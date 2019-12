Trump warnt Iran wegen Sturm auf US-Botschaft

US-Präsident Donald Trump macht den Iran für die Ausschreitungen an der amerikanischen Botschaft im Irak verantwortlich und droht mit Konsequenzen. Das irakische Militär müsse die Botschaft nun schützen, forderte Trump am Dienstag auf Twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019