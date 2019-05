Timbuktu tanzt wieder

Zusammen reden, feiern und tanzen

Man muss diese grosse Geschichte eines toleranten, weltoffenen Islam vor Auge haben, um zu ermessen, was das «Festival du Vivre Ensemble» für die Bewohner der Stadt bedeutet. «Lasst euch nicht instrumentalisieren von denen, die euch spalten wollen», sagt Bürgermeister Aboubacrime Cissé bei der Eröffnung. «Timbuktu wurde siebenmal kolonisiert, besetzt von den Marokkanern, den Franzosen, den Fulani und den Bambara. Wir haben alle integriert und gelernt, mit ihnen zusammenzuleben.» Man müsse den Menschen der verschiedenen Ethnien einen Ort geben, an dem sie zusammen reden, feiern und tanzen.

An der Lehmmauer vor dem Stadion reihen sich Hunderte Mofas, eine Traube junger Männer und Frauen in bunten Turbans, mit und ohne Kopftücher, drängt sich vor dem Eisentor. Drinnen spielt sich eine Art Familienfeier ab: Tuareg reiten auf ihren Kamelen durch das Stadion, Männer, Frauen und Jugendliche in wallenden Gewändern drängen sich auf Teppichen und Sofas vor der Bühne. Nicht alle hier sprechen Tamashek, die Sprache der Tuareg. Aber alle verstehen die fast schmerzvolle Sehnsucht des Wüsten-Blues, den Kader Tarhanin in seinen Gesang legt: Es geht um jahrhundertealte Nomadenbräuche, der Wille, sich von keiner Regierung seine Grenzen diktieren zu lassen. Und ja, natürlich die Schönheit der henna- und goldschmuckverzierten Tuareg-Frauen. Als Mylmo, ein Hip-Hop-Star aus Bamako, seinen Song «Histoire de Mali» auf die Bühne bringt, leuchten Hunderte Handys auf. Es ist eine Abrechnung mit der Geschichte des Vielvölkerstaats, die auch die Tuareg-Aufstände und blutigen Racheaktionen der malischen Armee nicht auslässt. Für Touristen aber ist es auch sechs Jahre nach der Befreiung noch zu früh. Der Landweg nach Timbuktu führt über Schlaglochpisten durch unsicheres Gebiet. Die meisten Festivalbesucher von ausserhalb haben sich in Militärmaschinen der örtlichen UNO-Mission einfliegen lassen.

In einem Anbau der Auberge du Desert leitet El Hadj Djitteye einen Workshop: «Führungstraining in der Zivilgesellschaft». Djitteye, nach der Krise an der University of Washington zum Konfliktmanager ausgebildet, unterrichtet zwei Dutzend junge Männer und Frauen, die ihr Wissen später an lokale Organisationen weitervermitteln sollen: Was sind unsere traditionellen Methoden der Konfliktlösung? Wie können sich junge Leute selbst ermächtigen, um gehört zu werden? «Wir müssen die traditionellen Autoritäten in die moderne Rechtsprechung einbeziehen», steht auf einem Flipchart und: «Mit Klarheit und Struktur reden, wie es schon der Prophet Mohammed gefordert hat.» Man kann Timbuktu heute als Vorbild für die Entwicklung einer wehrhaften Zivilgesellschaft sehen. Eine Stadt, die zwischen Globalisierung, Jihadismus und staatlicher Vernachlässigung versucht, ihre Kultur am Leben zu erhalten.

200'000 Manuskripte versteckt

Der Schriftsteller und Historiker Salem Ould El Hadj führt die Gäste des «Festivals du Vivre Ensemble» durch «seine» Stadt: Zu einem Literaturclub, in dem junge Schülerinnen sich für Victor Hugo und Voltaire begeistern – und zur Imam-Ben-Essayouti-Bibliothek, deren vielfarbige Kalligrafien zum Teil aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammen. In einem lokalen Versteck entgingen sie der Vernichtung durch die Jihadisten.

«Über zweihunderttausend Manuskripte haben wir während der Besatzung nach Bamako herausgeschmuggelt», sagt Ould El Hadj. «Auf Eselskarren, Lastwagen und Booten, unter Gemüse und Brennholz versteckt. Wir haben sie ausgetrickst.» Erst nach der Besatzung durch die Gotteskrieger sei den Menschen in Timbuktu wirklich klar geworden, auf welchen Schätzen sie sitzen. Dass sie etwas zu verteidigen haben: «Die Schönheit tritt erst im Augenblick des Verlusts hervor.» Der alte Mann grinst, während drei junge Frauen in Leggins auf einem Mofa vorbeirauschen.