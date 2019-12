Sturm auf US-Botschaft im Irak: Trump setzt Kampfhelikopter ein

VIDEO: AH-64 Apaches protect @USEmbBaghdad . ????“We have taken appropriate force protection actions to ensure the safety of American citizens...and to ensure our right of self-defense. We are sending additional forces to support our personnel at the Embassy.”~ @EsperDoD ???????????????? pic.twitter.com/amABHBAOcL

Der Militärsprecher veröffentlichte dazu Videos eines Apache Kampfhelikopters, der mehrere Signalraketen über der US-Botschaft in Bagdad abfeuerte.

Sturm auf US-Botschaft

Der monatelange Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich im Krisenland Irak gefährlich hochgeschaukelt: Nach einem US-Luftangriff auf pro-iranische Milizen im Irak stürmten am Dienstag tausende Demonstranten das massiv gesicherte US-Botschaftsgelände in Bagdad.

Mehrere Hundert Demonstranten attackierten die US-Botschaft. Sie zündeten amerikanische Flaggen an und zertrümmerten Fensterscheiben, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur DPA berichteten. US-Botschafter Matthew Tueller befindet sich nach Diplomatenangaben derzeit in den Ferien ausserhalb des Irak.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019