Raketenangriff: USA töten Nummer zwei des Iran

Auch der iranische Präsident Hassan Rohani kündigte Vergeltung an. «Zweifellos werden der Iran und andere unabhängige Staaten dieses schreckliche Verbrechen der USA rächen», erklärte Rohani in einem Kondolenzschreiben. Diese feige Tat zeige die Verzweiflung der US-Nahostpolitik.

Auch Russland verurteilt das amerikanische Vorgehen scharf. «Die Ermordung Soleimanis durch einen US-Angriff ist ein unverantwortlicher Schritt, der die Spannungen in der ganzen Region verschärfen wird. Soleimani hat loyal die nationalen Interessen des Iran verteidigt. Wir erklären dem iranischen Volk unsere herzliches Beileid», erklärte das russische Aussenministerium. Die USA hätten alle Hoffnung auf eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran «zerbomt», kommentierte Konstantin Kosatschew, der Chef der aussenpolitischen Kommission im russischen Föderationsrat. Der Iran könnte nun den Bau einer Atombombe in Angriff nehmen, «selbst wenn das bisher nicht geplant war.»

China rief alle Seiten zur Mässigung auf. «Wir mahnen alle beteiligten Parteien, besonders die Vereinigten Staaten, Ruhe und Zurückhaltung walten zu lassen, um weitere Spannungen und Eskalationen zu vermeiden», sagte ein Sprecher des Aussenministeriums am Freitag in Peking. Frieden und Stabilität in der Golfregion müssten gewahrt werden, betonte der Sprecher. Die Souveränität und territoriale Unversehrtheit des Iraks müssten respektiert werden. China habe die Anwendung von Gewalt in internationalen Beziehungen immer abgelehnt.

«Akt der Verteidigung»

Die Europäer halten sich nach dem amerikanischen Angriff bedeckt. Als erstes EU-Land meldet sich Frankreich zu Wort. «Wir erwachen in einer gefährlicheren Welt», sagt Vizeaussenministerin Amelie de Montchalin und warnte vor einer weiteren Eskalation. Hinter den Kulissen versuche man, die Lage zu deeskalieren. Der französische Präsident Emmanuel Macron appelliere an «alle Akteure in der Region». Einen ähnlichen Ton schlägt der britische Aussenminister Dominic Raab an. «Wir wissen um die Gefährlichkeit der iranischen Quds-Milizen, die Qasem Soleimani anführte. Nach seinem Tod rufen wir alle Parteien zur Deeskalation auf. Ein weiterer Konflikt ist nicht in unserem Interesse.»

Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, war am Donnerstag bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Das Pentagon sprach von einem «Akt der Verteidigung». Der Abgriff sei auf Anweisung von Präsident Donald Trump erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Kräfte zu verhindern. Soleimani habe an Plänen gearbeitet, um US-Diplomaten und Einsatzkräfte im Irak und in der Region zu attackieren.