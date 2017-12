Mädchen attackiert Soldaten

Eine Aufnahme, zwei Welten: Das Video eines palästinensischen Mädchens, das zwei israelische Soldaten anschreit, schubst, sogar ins Gesicht schlägt, verbreitete sich rasant im Netz. «Das müssen Sie sich anschauen: Das ist es, was israelische Soldaten durchmachen müssen», schrieb Israel Project dazu, die Organisation, die als Erste die Aufnahmen ins Netz gestellt hat. «Sie werden das nie in den Fernsehnachrichten sehen.» In drei Stunden wurde das Video 170'000-mal aufgerufen, inzwischen hat es mehrere Millionen Menschen erreicht. Es verbreitet sich viral über die sozialen Netzwerke.

WATCH: Palestinian women pushing and cursing Israeli soldiers in order to provoke them to respond on camera.



Imagine if they did? It would have been all over the news - showing Israel as the aggressor. This is what Israel has to go through. This is how Fake-News is created. pic.twitter.com/hD8aPCYCtK