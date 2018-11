«Ich habe Kinder», sagt Zaida – Sekunden später knallt ein Schuss

Zaida Catalán sitzt im Staub, umringt von bewaffneten Männern, irgendwo im Süden des Kongo. Ihr gegenüber sitzt ihr Kollege Michael, beide sind barfuss. Ich habe Kinder, sagte Zaida, «Moi, j’ai des enfants», aber das stimmt nicht. So etwas sagt man, wenn man auf nichts anderes mehr hofft als auf Gnade.

Am selben Sonntagnachmittag auf Öland, einer schwedischen Insel in der Ostsee, es ist März 2017. Die junge Lehrerin Elizabeth Morseby ist zu Besuch bei ihrer Mutter Maria. Elizabeths Telefon klingelt. Auf dem Display erscheint der Name ihrer Schwester, Zaida Catalán, die kongolesische Handynummer. Zaida hat sich seit Wochen nicht aus dem Kongo gemeldet. Wenn sie nichts von ihr hören, ist alles in Ordnung, davon gehen die Mutter und die Schwester aus. Jetzt hören sie von ihr.

Allerdings hören sie nicht Zaidas Stimme, sondern Männerstimmen, sie reden durcheinander, in einer Sprache, die die beiden Frauen nicht verstehen. Elizabeth hat den Lautsprecher ihres Telefons eingeschaltet. «Hallo», rufen die Schwester und die Mutter immer wieder, «hallo, Zaida, hörst du uns?»

Warten auf ein Lebenszeichen

Inmitten der Männerstimmen hören sie ein Atmen, nah am Hörer. Nach einer Minute und zwölf Sekunden bricht die Verbindung ab. Sie versuchen zurückzurufen, siebenmal, dann wählen sie die Nummer von Zaidas Kollegen Michael Sharp, niemand nimmt ab. Mit Michael ist sie in der umkämpften Region Kasaï-Central im Süden des Kongo unterwegs; die beiden sind Teil einer Expertengruppe, die für den UNO-Sicherheitsrat vor Ort Berichten über Verbrechen durch Rebellen und Armee nachgeht.

Maria Morseby schickt an jenem Sonntag ein Mail an das UNO-Hauptquartier in New York. Sie schreibt, dass sie besorgt sei, dass ihrer Tochter etwas geschehen sein könnte. In den folgenden Tagen warten Maria und Elizabeth Morseby auf ein Lebenszeichen von Zaida, sie rufen die Eltern von Michael Sharp in den USA an, tauschen per Whats­app Nachrichten aus dem Kongo aus.

Dank der Tätowierung identifiziert

Nach zwei Wochen klingelt es mitten in der Nacht an der Tür von Maria Morseby. Es ist die schwedische Polizei, sie kommen mit der Nachricht, welche die Mutter am meisten gefürchtet hat. UNO-Soldaten aus Uruguay haben im Kongo am 27. März die verscharrten Leichen von zwei Weissen gefunden, einem Mann und einer Frau. Bei der Frauenleiche fehlte der Kopf, aber man hat Zaida Catalán anhand ihrer kleinen Tätowierung am rechten Handgelenk identifiziert.

Das Unbeschreibliche ist über Maria Morseby hereingebrochen. Sie klammert sich an die Zuversicht, dass die UNO alles tun wird, um den Tod ihrer Tochter aufzuklären. Generalsekretär António Guterres schreibt ihr: «Bitte seien Sie versichert, dass die UNO sich zutiefst verpflichtet sieht, dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen für den Tod von Zaida Catalán und Michael Sharp vor Gericht gebracht werden.»

«Moi, j'ai des enfants»

Zaida Catalán studierte Jura, wurde Vorsitzende der Jugendorganisation der schwedischen Grünen, kämpfte für Frauenrechte, gegen die Fleischindustrie. Es gab Leute, die in ihr eine zukünftige Politikerin sahen, aber ihr ging das in der Politik zu langsam, zu viele Debatten, zu wenig Taten. Sie wollte lieber etwas Reelles bewirken, sie ging für die EU in den Kongo, für die UNO nach Afghanistan.

Wer konnte ein Interesse haben, die beiden UNO-Mitarbeitenden zu ermorden? Am 24. April spricht der kongolesische Informationsminister Lambert Mende zu Journalisten. Er lässt einen Film an die Wand projizieren, ein verwackeltes Handyvideo. Man sieht darauf, wie Zaida Catalán und Michael Sharp barfuss durch eine dürre Landschaft gehen, umringt von Männern mit Gewehren und Buschmessern. Sie tragen rote Stirnbänder, ein Erkennungszeichen der Miliz Kamuina Nsapu. «Moi, j’ai des enfants», hört man Zaida sagen, ich habe Kinder, Sekunden später knallt ein Schuss. Michael Sharp sackt zu Boden, Zaida Catalán springt auf, dann wird auch sie niedergeschossen.

Weitere Schüsse fallen, dann schreitet einer der jungen Männer auf ihren Körper zu, beginnt mit einer Machete an ihrem Hals zu säbeln, es dauert zwei Minuten, bis der Kopf abgetrennt ist. «Da sehen Sie, wie die Männer von Kamuina Nsapu vorgehen», sagt der Minister nach der Vorführung zu den Journalisten. Das Gesehene sei «das Werk von Terroristen, die ausradiert werden müssen».

Warum zeigt die Regierung so ein Video öffentlich? Der oberste diplomatische Berater des kongolesischen Präsidenten, Barnabe Kikaya Bin Karubi, sagt: «Wir mussten es tun, weil jeder sagte, die Regierung sei verantwortlich.» Die roten Stirnbänder, die «Lang lebe Kamuina Nsapu»-Rufe während des Kopfabschneidens: Damit seien ja nun alle Zweifel ausgeräumt, wer wirklich hinter dem Mord stecke.

Sonia Rolley, Reporterin des französischen Radios RFI, war zur selben Zeit wie die UNO-Experten in Kasaï unterwegs, sie traf die beiden am Morgen vor ihrem Verschwinden im Hotel. Rolley hat das Video mithilfe von Muttersprachlern protokolliert, jedes Wort in der jeweiligen Sprache. «Rede sanft mit ihnen, sonst versuchen sie noch wegzulaufen», sagt einer der Männer am Anfang des Films auf Ciluba, der Muttersprache der Kamuina-Nsapu-Rebellen. Doch dann der Befehl zu schiessen: «Tirez! Tirez lisusu!» Schiesst, schiesst noch mal. Der Anführer kommandiert seine Leute plötzlich auf Lingala, einer Nationalsprache des Kongo, die in Regierung und Armee gesprochen wird und den Kamuina-Nsapu-Leuten als «Schweinesprache» gilt. Zwei der Männer in dem Video sprechen zudem ziemlich gebrochenes Ciluba. Waren die Killer also gar keine Rebellen?

Heimlich mitgeschnittenes Gespräch

Den Verdacht erhärtet ein weiteres Tondokument. Am Tag vor ihrem Tod sassen Catalán und Sharp im Hotel Woodland in Kananga, der Provinzhauptstadt von Kasaï-Central, um ihren Recherchetrip zu planen. Mit ihnen am Tisch, unter anderem: ein gewisser François Mwamba, der als «Vater der Kamuina Nsapu» vorgestellt wird, sowie mehrere Männer, die übersetzen.

Das Gespräch, eine gute Stunde lang, hatten Zaida Catalán heimlich mit ihrem Telefon mitgeschnitten. Sie und Michael Sharp wollten vom Rebellenführer wissen, ob es sicher ist, nach Bunkonde zu fahren, eine Hochburg der Milizen. Der sagte, in seiner Muttersprache Ciluba, mehrmals zu den anderen am Tisch, die die Konversation ins Französische übersetzen, sie sollten die beiden UNO-Experten nicht in Gebiete locken, über die er keine Kontrolle habe. «Vorsicht, bringt sie nicht in Schwierigkeiten», sagte er. «Womöglich gebt ihr ihnen Garantien, und dann fahren sie los und geraten noch in einen Hinterhalt. Und dann heisst es nachher: Die haben uns alle Garantien gegeben.» Einer der Männer am Tisch aber übersetzte die Worte des Rebellenführers so ins Französische: «Ihr könnt nach Bunkonde kommen, da ist nichts, da ist nichts.» Und: «Sie werden nichts machen. Ihr kommt ohne Probleme durch.»

In die Falle gelockt

Die beiden UNO-Experten wurden also offenkundig in eine Falle gelockt. Und zwar mutmasslich von Männern, die enge Verbindungen zum kongolesischen Geheimdienst und zur Armee haben. Telefonverbindungsdaten zeigen: Einer der Übersetzer, der die beiden UNO-Experten dann auch am nächsten Tag auf ihrem tödlichen Trip begleitete, telefonierte zu der Zeit regelmässig mit einem Oberst der kongolesischen Armee. Jedes Mal, nachdem die beiden Experten ihn angerufen hatten, rief er den Mann vom Militär an. Auch dabei: Ein Cousin des Übersetzers; der organisierte die drei Motorradfahrer für die Reise. Dieser Cousin hatte zumindest in der Vergangenheit als Informant für den staatlichen Geheimdienst gearbeitet; das steht in seinem Facebook-Profil, später hat er es auch vor Gericht zugeben.

Der Verdacht liegt nahe, dass der tödliche Trip von Zaida Catalán und Michael Sharp von Mitarbeitern von Geheimdienst und Armee arrangiert wurde. Was sagt die UNO dazu? Im August 2017 präsentierte UNO-Generalsekretär António Guterres dem Sicherheitsrat einen 47-seitigen Untersuchungsbericht zur Tat. Verfasst hatte ihn ein früherer US-Spitzendiplomat namens Greg Starr. Er kam zum Schluss, dass «wahrscheinlich Milizen-Mitglieder aus der Kasaï-Provinz» für den Tod von Zaida Catalán und Michael Sharp verantwortlich seien. Über die Hinweise auf eine Verstrickung von Regierung oder Armee dagegen schrieb Starr nur: «Kursierende Informationen bezüglich einer möglichen Verstrickung diverser Regierungspersonen oder -organisationen liefern keinen Beleg für Absichten oder Motive irgendeines Individuums.»

Mehreren Medien waren Hunderte interne UNO-Dokumente zugespielt worden, die ausgewertet wurden. Es sind Dokumente, auf die auch Greg Starr und sein Team Zugriff hatten. Etwa Berichte von Ermittlern der UNO-Mission im Kongo. Die zweifelten schon zwei Monate nach der Ermordung am Aufklärungswillen der kongolesischen Militärjustiz: Der Staatsanwalt, schrieben sie, gebe sich mit dem Mordvideo und einem Verdächtigen zufrieden, der nach Ansicht der Verfasser keine Details preisgebe, «um die anderen Aspekte der Tötung zu verbergen, zu denen auch der versteckte Einfluss der Regierung in diesem Fall gehören könnte». Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ziele offenkundig darauf ab, «die Wahrheit über die eigentlichen Mörder zu vertuschen». Deutliche Worte. Die UNO stellte sich hinter Starr: Er habe seine Untersuchung «mit grosser Professionalität durchgeführt». Trotzdem hat der UNO-Generalsekretär neue Ermittlungen zum Mord an den Experten in Auftrag gegeben.

Maria Morseby will die Hoffnung nicht aufgeben, dass der Mord an ihrer Tochter doch noch aufgeklärt wird; auch wenn sie Greg Starrs Verhalten für «völlig unverständlich» hält.

Der Krisenstaat

Die Demokratische Republik Kongo, der rohstoffreiche Riesenstaat im Herzen Afrikas, ist von einer Vielzahl von Konflikten geplagt. Am meisten internationale Beachtung findet der Nordosten des Landes: Eine Vielzahl von Milizen und staatliche Truppen kämpfen hier um Land, Macht, Gold und das seltene Erz Coltan, sie gehen auch brutal gegen Zivilisten vor. Die Kasaï-Provinzen im Süden dagegen, wo die beiden UN-Experten Zaida Catalán und Michael Sharp im März 2017 ermordet wurden, waren bis August 2016 vergleichsweise ruhig. Dann überfielen Kämpfer einer Miliz namens Kamuina Nsapu Armeeposten, Verwaltungsbüros und andere Einrichtungen des von ihnen abgelehnten kongolesischen Staats – und die Sicherheitskräfte begannen, brutal zurückzuschlagen. Zum Zeitpunkt von Cataláns und Sharps Recherchereise durch die Region war der Konflikt bereits stark eskaliert; UN-Informationen zufolge zwang die Kamuina-Nsapu-Miliz auch Kinder zum Kämpfen, die staatliche Armee tötete den Anführer der Miliz und massakrierte auch Zivilisten, etwa 40 Massengräber waren in der Region bis dato dokumentiert.

Kritiker werfen dem Regime von Präsident Joseph Kabila vor, den Konflikt zu schüren, um von einer anderen innenpolitischen Krise abzulenken: Kabila dürfte eigentlich seit fast zwei Jahren nicht mehr im Amt sein, er hätte im Dezember 2016 Neuwahlen zulassen müssen, bei denen er selbst nicht erneut antreten dürfte. Doch die Behörden haben den Wahltermin immer wieder verschoben, etwa mit Verweis auf logistische Schwierigkeiten aufgrund der bewaffneten Konflikte im Land. Derzeit ist die Wahl für den 23. Dezember angekündigt. Einmischung von aussen verbittet sich die Regierung, auch nicht durch die UN-Blauhelm-Mission im Land, mit etwa 17'000 Mitgliedern die grösste und teuerste der Welt. Einer internationalen Geberkonferenz im April in Genf, bei der die Vertreter von 50 Staaten über Hilfsgeld für die hungerleidende Bevölkerung verhandelten, blieb die kongolesische Regierung demonstrativ fern. Der Konflikt in Kasaï hat bislang mindestens 1,4 Millionen Menschen vertrieben, im Juni äusserte sich ein Untersuchungsteam des UN-Menschenrechtsrats «schockiert» über die Lage in der Region: Sowohl die kongolesische Armee und eine mit ihr verbündete Miliz als auch die Kamuina Nsapu habe «gezielt Zivilisten getötet, darunter auch Kinder, und Grausamkeiten begangen wie Verstümmelungen, Vergewaltigungen sowie andere Formen sexueller Gewalt.» Die Taten seien teilweise als Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder als Kriegsverbrechen zu werten. In einer Stellungnahme räumte eine Regierungsvertreterin ein, dass auch Polizisten und Soldaten sich mit Verbrechen schuldig gemacht hätten, stellte aber klar: nicht alle Männer und Frauen in Uniform seien Banditen. (red)

(Redaktion Tamedia)