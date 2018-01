Gegenprotest der treuen Untertanen

Die Videos, die der Iran diese Woche in die Welt gesendet hat, stellten die Wahrnehmung vieler Beobachter im Ausland auf den Kopf. Da gab es keine Strassenschlachten zu sehen, sondern Demonstranten, die von lächelnden Polizisten begleitet wurden. Sie trugen Bilder von Revolutionsführer Ali Khamenei und wünschten ihm in Sprechchören ein langes Leben. Den Tod forderten sie hingegen für die «Aufwiegler», die gegen das Regime demonstrierten. Eine verkehrte Welt der Demonstrationen. Die regimefreundlichen Kundgebungen waren zwar staatlich organisiert, zeigen aber auch, dass die Islamische Republik viele Unterstützer hat.

Überraschend war für viele auch die geografische Verteilung von Protest und Gegenprotest: Die aktuellen Unruhen nahmen ihren Anfang in der Provinz, wurden von der bildungsarmen und einkommensschwachen Landbevölkerung begonnen, die bisher als stärkste Stütze des Regimes galt. Die grössten Pro-­Khamenei-Kundgebungen fanden dagegen in der Hauptstadt Teheran und in Regionalhauptstädten statt, deren urbane Eliten doch eigentlich als Anhänger der Reformer bekannt sind.

Oppositionelle bleiben zu Hause

Dieses Paradox erklärt sich dadurch, dass viele der Aktivisten der Proteste von 2009, die in Teheran und anderen Grossstädten wohnen, bisher zu Hause geblieben sind. Einige sind traumatisiert, anderen ist die unorganisierte und führerlose Bewegung von heute suspekt. Gleichzeitig verschiebt die im Iran grassierende Landflucht die politischen Gewichte. Die Bevölkerung in den Armutsvierteln ist im vergangenen Jahrzehnt nochmals gewachsen, hier hatten die konservativsten Kräfte schon immer viele Anhänger. Sie beziehen oft Kriegspensionen, Witwenrenten oder Sozialleistungen, nehmen gerne von den religiösen Stiftungen, die sich dort als Wohltäter hervortun.

Aber nicht nur perspektivlose Landarbeiter kamen in die Städte, sondern auch jene, die als Profiteure des Sys­tems einen sozialen Aufstieg geschafft haben: ehemalige Mitglieder der Armee, der Revolutionsgarden oder der Basij-Mi­lizen, die teils dank Stipendien studieren konnten und Ingenieure, Architekten oder Verwaltungsspezialisten geworden sind.

Mächtige Revolutionsgarden

Sicherheitsleute finden oft leichter Arbeit als andere junge Iraner. Die Revolutionsgarden, die nur dem Religionsführer unterstehen und vor allem zur Kontrolle des Volkes eingesetzt werden, sind nicht nur wegen ihrer auf mindestens 125 000 Mann geschätzten Stärke ein Machtfaktor. Seit ihrer Gründung haben die Paramilitärs ein Wirtschaftsimperium aufgebaut, das nach Schätzungen von Experten für bis zu 40 Prozent der iranischen Wirtschaftsleistung verantwortlich ist. Ihre Unternehmen sind von Steuern und Zöllen befreit und in allen Branchen zu finden: Sie bauen U-Bahn-Linien, Pipelines und Strassen, kontrollieren Telekommunikationsfirmen und stellen Bonbons her. Von den Gewinnen profitieren einige Bonzen, die Träger des Systems halten mit dem Geld aber auch das Fussvolk bei Laune.

Um zu wissen, dass diese Menschen weiter sehr loyal zur Islamischen Republik stehen, reicht ein Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Wahl: Der als moderat geltende Hassan Rohani gewann im Mai 2017 zwar im ersten Wahlgang – sein als Hardliner geltender Gegenkandidat Ebrahim Raisi errang aber immerhin 38,3 Prozent.

