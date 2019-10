Es fehlt an Geld für die Kinder

Manchmal schreckt Déborah Mugisha mitten in der Nacht auf und weiss für Minuten nicht, wo sie sich befindet. In ihren Träumen hört sie die Schüsse, die in ihrer Strasse fielen, sieht die Männer, die ihren Vater verfolgten und töten wollten. «Ich brauche dann jeweils einen Moment, bis ich realisiere: Meine Familie und ich – wir sind in Sicherheit.»