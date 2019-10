Erdrutschsieg bei Präsidenten-Stichwahl in Tunesien

Tausende Unterstützer von Kaïs Saïed feierten am Sonntagabend bereits lautstark unter anderem in der Innenstadt von Tunis, nachdem das staatliche Fernsehen die Umfrageergebnisse verkündet hatte. Auch an anderen Orten des nordafrikanischen Landes gab es spontane Autokorsos und Hupkonzerte.

«Ein neues Tunesien»

«Die Tunesier haben heute der ganzen Welt eine Lektion erteilt», sagte Saïed auf einer Pressekonferenz. «Es ist ein neues Konzept einer Revolution innerhalb des Verfassungsrahmens.» Der Staat werde weiter zu seinen Verpflichtungen stehen und sich an alle Regeln halten.

«Heute bauen wir unsere eigenen Möglichkeiten: ein neues Tunesien. 2010 haben die Menschen gerufen: wir wollen! Und heute erreicht ihr, was ihr wollt.» Der 61 Jahre alte Saïed wurde laut Umfragen vor allem von jungen Tunesiern und Akademikern gewählt.

In Tunesien wurde am Sonntag zum zweiten Mal seit dem Arabischen Frühling im Jahr 2011 ein neuer Präsident demokratisch gewählt. Rund sieben Millionen Stimmberechtigte waren zur Stichwahl zwischen Saïed und Karoui aufgerufen.

Konkurrent war inhaftiert

Saïeds unterlegener Widersacher Karoui sass bis Mitte vergangener Woche noch wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Geldwäscherei in Untersuchungshaft. Karoui machte am Sonntag seine Inhaftierung verantwortlich für seine wahrscheinliche Niederlage.

Es sei ihm daher nicht möglich gewesen, sich entsprechend zu präsentieren, sagte Karoui am Abend bei einer Pressekonferenz. «Wir haben heute den zweitgrössten Block im Parlament und wir werden weiter unsere Prinzipien und Ideen verteidigen.»

Höhere Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Oberen unabhängigen Wahlbehörde ISIE über der Beteiligung bei den vergangenen Wahlgängen. Demnach gaben mindestens 58 Prozent der registrierten Wähler ihre Stimme ab. Allerdings lagen am Sonntagabend zunächst nur die Daten aus 70 Prozent der Wahlstationen vor. Bei der ersten Runde der Präsidentschafts- und der anschliessenden Parlamentswahl beteiligten sich lediglich 45 und 41 Prozent.