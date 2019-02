«Entscheidungsschlacht» gegen IS in Syrien beginnt

Die von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben ihre «finale Schlacht» gegen den Islamischen Staat (IS) in Syrien gestartet. Das gab SDF-Sprecher Mustafa Bali der Nachrichtenagentur AFP bekannt.

«Die Kräfte des SDF haben die Entscheidungsschlacht gegen die Überbleibsel der Terroristen gestartet», schrieb Bali auf Twitter. Im Südosten Syriens, nahe der irakischen Grenze, halten Kämpfer der radikalislamischen Miliz das Dorf Baghuz besetzt. Es ist das letzte Gebiet unter IS-Kontrolle in Syrien.

After saving more than 20K civilians from IS-held area and ensuring their safety in nearby camps, #SDF started to move on to the last village remaining under jihadists’ control in N. Syria. Village of Baghuz, which is the only remaining #ISIS pocket, will be cleared soon.