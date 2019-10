Die Ironie von Trumps Erfolg in Syrien

Wie ein Film sei das gewesen. Mittlerweile ist klar, dass in Washington nur Drohnenaufnahmen ohne Ton verfügbar waren, die Details des martialisch beschriebenen Selbstmords des IS-Anführers mussten dem US-Präsidenten von Dritten vor Ort überliefert worden sein.

Trump verfolgte den Einsatz im Weissen Haus. Bild: Reuters

Die Hubschrauber nach Idlib starteten nach Angaben des US-Präsidenten vom Irak aus. Trump lobte am Sonntag die Soldaten und Militärhunde, die IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi in den Tod gejagt hatten, aber er dankte auch den ausländischen Mächten in Syrien, die den USA den Weg freigemacht haben sollen. Trump lobte Russland, lobte die Türkei und den Irak, weil sie die acht Helikopter des US-Militärs passieren liessen, obwohl die USA die Mission geheim hielt.

Dass ein US-Präsident Russland dermassen dankt, habe es wohl noch nie gegeben, schrieb «The Atlantic». Gleichzeitig teilte Trump gegen die EU aus, die in Syrien eine grosse Enttäuschung sei und überhaupt keine Hilfe. Die IS-Terroristen könnten jederzeit nach Europa reisen, aber nicht in die USA. Und trotzdem hätten nun US-Truppen die Bedrohung beseitigt.

Am Rande dankte Trump auch den Kurden, die auch ein paar Informationen geliefert hätten. Der kurdische General stellte die Hilfe hingegen als fünfmonatige gemeinsame Mission dar, man habe den USA viele Hinweise geliefert. Und hätte dafür auch mehr Lob verdient, liessen die Kurden damit durchblicken.

Russland bezweifelt den Tod Baghdadis

Etwas weniger Lob wäre hingegen Russland recht gewesen. Es glaubt den US-Angaben zum Tod von Abu Bakr al-Baghdadi sowieso nicht. Der Anführer der Terrormiliz IS sei schon mehrfach für tot erklärt worden, hiess es in einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums.

Für Moskau liegen «keine verlässlichen Informationen» vor, es gebe stattdessen widersprüchliche Angaben, was «Zweifel ... am Erfolg der amerikanischen Operation» schüre.

Baghdadi versteckte sich in der Anlage oben im Bild.

Die USA sind sich aber sicher, wie in den Berichten über den rund zweistündigen Einsatz rapportiert wird. Spezialisten führten DNA-Proben des IS-Anführers mit, die nach dessen Selbstmord mit den Überresten verglichen wurden. So habe man bestätigen können, dass es sich um Abu Bakr al-Baghdadi handelte. Zudem brachten die Einsatzkräfte auch Überreste des Terrorchefs von der Mission zurück.

Trump wird sich seiner Sache sicher sein. Im Impeachment-Strudel kommt dieser Schlag gegen den IS zur rechten Zeit, den Erfolg wird er in seinem Wahlkampf verwenden. So wie das auch Barack Obama 2011 nach der Tötung von Osama Bin Laden tat. In den Umfragen erhielt der Demokrat damals nur kurzfristig einen positiven Schub, seine Popularität sank danach wieder. Doch die Wiederwahl hat Obama ein Jahr später bekanntlich problemlos geschafft – für einmal dürfte der Vorgänger für Trump in dieser Hinsicht ein grosses Vorbild sein.